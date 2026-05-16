TFF 3. Lig yükselme play-off final maçında Çorluspor ile Malatya Yeşilyurtspor karşı karşıya geldi.
TFF 2. Lig'e yükselen 5. takım belli oldu: Tarih yazdılar... Son bilet yarın
TFF 3. Lig play-off finalinde Çorluspor 1947, Malatya Yeşilyurtspor’u 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükseldi. Muhammet Arslantaş’ın golüyle gelen zafer sonrası Çorluspor, TFF 2. Lig'e yükselen 5. takım oldu.Alper Talha Şimşek
Müsabaka ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Eryaman Stadyumu’nda oynanan kritik mücadelede iki ekip de kontrollü bir oyun anlayışıyla sahaya çıktı.
Karşılaşmanın ilk bölümünde her iki takım da temkinli bir oyun sergilerken, orta saha mücadelesi ön planda kaldı. Net gol pozisyonlarının sınırlı olduğu devrede takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
Çorluspor 1947 taraftar desteğini arkasına alırken, Malatya Yeşilyurtspor ise savunmada disiplinli ve dirençli bir görüntü ortaya koydu.
ÇORLUSPOR TFF 2. LİG'E YÜKSELDİ
İkinci yarıya da da baskın başlayan Çorluspor 78. dakikada Muhammet Arslantaş'ın golüyle müsabakayı 1-0 kazanmayı başardı ve TFF 2. Lig'e yükseldi.
TARİH YAZDILAR
Çorluspor, TFF 2. Lig’e yükselen 5. takım oldu ve tarih yazdı. Kulüp, tarihinde ilk kez TFF 2. Lig’de mücadele edecek.
ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR
Bingöl 12 Spor
Kütahya Belediyespor
İnegöl Kafkasspor
Sebat Gençlikspor
SON TAKIM BELLİ OLUYOR!
TFF 2. Lig'e yükselecek son takım ise yarın oynanacak Ayvalıkgücü Belediyespor- 52 Orduspor maçından sonra belli olacak. 17.00'de başlayacak zorlu müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.