Tetikçiye vur emri; Başında silahla yakalandı

Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar' dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.