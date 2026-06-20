Yeniçağ Gazetesi
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Tetikçiye vur emri; Başında silahla yakalandı

Maltepe'de operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın başında silahla beklerken yakalanan şüpheli Yusuf A.'nın tetikçilikle görevlendirildiği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Tetikçiye vur emri; Başında silahla yakalandı - Resim: 1

Şüphelilerin Yusuf A.'ya 'Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkar öldürürsün' talimatı verdiği ortaya çıktı.

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Tetikçiye vur emri; Başında silahla yakalandı - Resim: 2

Maltepe'de, 17 Haziran Çarşamba akşam saat: 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

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Tetikçiye vur emri; Başında silahla yakalandı - Resim: 3

ŞÜPHELİLERİN KAÇMASINA YARDIM ETMİŞLER

Dün gece ekipler tarafından gözaltına alınan 2 kişinin, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen korsan taksiciler olduğu öğrenildi.

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Tetikçiye vur emri; Başında silahla yakalandı - Resim: 4

Soruşturmayı sürdüren Gasp Büro Amirliği ekipleri, Korsan taksicilerin şüphelileri önce Fatih'e, ardından farklı adreslere götürdüklerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğünde olayla ilgili gözaltında tutulan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

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Tetikçiye vur emri; Başında silahla yakalandı - Resim: 5

'KAFASINA SIK TALİMATI'

Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan Erhan Karaal'ın yanında silahla beklerken yakalanan şüphelinin olayın tetikçisi olarak görevlendirildiği öğrenildi. Daha önceden başta uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 27 yaşındaki Yusuf A.'ya şüpheliler tarafından 'Öldür' talimatı verildiği belirlendi. Şüphelilerin Yusuf A.'ya 'Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz.

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Tetikçiye vur emri; Başında silahla yakalandı - Resim: 6

Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar' dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

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