İngiltere merkezli elektrikli araç batarya teşhis firması Generational tarafından 10 bin araç üzerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı inceleme, ikinci el elektrikli otomobillerde sürücülerin fark edemeyeceği "gizli hücre dengesizliği" sorununu gözler önüne serdi.
Testlerde tespit edilemiyor: Elektrikli araçlarda bu gizli tehlikeye dikkat
İngiltere'de 10 bin araçla yapılan araştırma, ikinci el elektrikli otomobillerde standart testlerin tespit edemediği tehlikeyi ortaya çıkardı. Gösterge paneline yansımayan bu sorun, yüksek tamir maliyetleri yaratırken Türkiye'deki ikinci el pazarı için de kritik uyarı oluşturuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Araştırma verilerine göre, ikinci el her 85 elektrikli araçtan birinde menzil ve şarj kapasitesi gibi temel performans değerlerini olumsuz etkileyen gizli bir voltaj uyumsuzluğu bulunuyor.
İncelenen araçların yüzde 1,2’sinde batarya hücreleri arasındaki voltaj farkının 50 milivoltun (mV) üzerine çıktığı belirlendi.
Bu miktar, standart bir elektrikli otomobilin hücreleri arasındaki ortalama değerin tam 6 katına denk geliyor.
Ayrıca her 200 araçtan birinde bu farkın 100 mV eşiğini aşarak "ciddi dengesizlik" seviyesine ulaştığı tespit edildi.
Sektörde yaygın şekilde başvurulan Batarya Sağlık Durumu (SoH) testleri, bataryanın yalnızca toplam kapasitesini ölçtüğü için tekil hücrelerdeki bozulmaları belirleyemiyor.
Bu durum, aracın evrak üzerinde ve testlerde sorunsuz görünmesine karşın hücre bazında içten içe yıpranmasına yol açıyor.
Uzmanlar, söz konusu gizli tehlikenin en kritik yönünün, problem ileri seviyelere ulaşana kadar sürücü ekranında hiçbir arıza lambası veya uyarı mesajı oluşturmaması olduğunu belirtiyor.
Yüzde 1,2'lik oran her aracın derhal hurdaya ayrılacağı anlamına gelmese de elektrikli araç alımlarında sadece genel kapasitenin değil, her bir hücrenin ayrı ayrı denetlenmesi gerektiğini gösteriyor.
Zamanla derinleşen hücre bozulmaları bataryanın enerji depolama kabiliyetini düşürürken, ağır hasarlarda batarya paketinin tamamen değiştirilmesini zorunlu kılıyor.
Garanti süresi dolmuş araçlarda bu durum kullanıcılar için ciddi mali külfetler doğururken, İngiltere’deki otomotiv sektörü temsilcileri bayilerde satılan tüm araçlara detaylı batarya sertifikası verilmesinin zorunlu kılınmasını istiyor.
İngiltere'de ortaya konan bu veriler, elektrikli araç satışlarının ve ikinci el devir işlemlerinin artış gösterdiği Türkiye pazarı açısından da önem taşıyor.
Yerli pazarda henüz hücre odaklı ayrıntılı batarya ekspertiz altyapısının yaygınlaşmamış olması, garantisi bitmiş ikinci el elektrikli araç satın alacak tüketicileri benzer finansal risklerle karşı karşıya bırakıyor.
Sektör temsilcileri ve uzmanlar, Türkiye'deki ekspertiz standartlarının vakit kaybetmeksizin güncellenmesi, hücre bazlı voltaj analizlerini de kapsayan şeffaf ve detaylı batarya raporlama sistemine geçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.