Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Tesla, Türkiye genelinde hizmet veren Supercharger hızlı şarj istasyonlarının kullanım ücretlerinde yeniden fiyat artışına gitti.
Tesla’dan Türkiye’ye kötü haber: İki ay içinde iki kez değişti
Tesla, Türkiye'deki Supercharger hızlı şarj istasyonlarının fiyat tarifesini iki ay içinde ikinci kez artırdı; yeni düzenlemeyle birlikte hem Tesla sahipleri hem de diğer elektrikli araç kullanıcıları için kWh başına şarj ücretleri yükseltildi.Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araba imalatının yanı sıra yapay zeka destekli otonom sürüş teknolojileri ve enerji depolama sistemleri de geliştiren şirket, yaklaşık iki aylık bir sürenin ardından şarj tarifelerini ikinci kez güncelledi.
En son 30 Nisan tarihinde fiyat artışı gerçekleştiren otomobil üreticisi, yaptığı bu son düzenlemeyle istasyonlarındaki enerji bedellerini hem kendi araç sahipleri hem de diğer marka elektrikli araç kullanıcıları için yukarı yönlü revize etti.
Gerçekleştirilen yeni fiyat düzenlemesinin ardından, Tesla marka araç sahiplerinin Supercharger istasyonlarında ödediği şarj kullanım ücreti kWh başına 9,90 TL seviyesinden 10,40 TL seviyesine ulaştı.
Yapılan bu hesaplamayla birlikte, Tesla kullanıcılarının şarj maliyetlerinde yaklaşık olarak yüzde 5,05 oranında bir fiyat artışı yaşanmış oldu.
Tesla, Supercharger şarj ağını kullanan diğer markaların elektrikli araç sahipleri için de fiyat politikasını değiştirdi. Yeni tarifeye göre, diğer elektrikli otomobil kullanıcılarının kWh başına ödediği hizmet bedeli 12,30 TL'den 13 TL'ye yükseltildi.
Bu doğrultuda, diğer marka elektrikli araç sahiplerine yansıyan fiyat artış oranı yaklaşık yüzde 5,69 olarak kayıtlara geçti. Son güncelleme neticesinde, Tesla dışındaki elektrikli araç kullanıcıları, Tesla sahiplerine kıyasla daha yüksek bir zam oranıyla karşı karşıya kalmış oldu.