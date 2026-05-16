Tesla şimdi düşünsün! Çinli devin 67 bin dolarlık gövde gösterisi yola çıkıyor
Çinli otomotiv devi Li Auto, amiral gemisi SUV modeli L9’un yeni neslini resmi olarak podyuma çıkardı. 67.600 dolarlık agresif başlangıç fiyatıyla ezber bozan model; 1650 kilometrelik devasa toplam menzil, 10 dakikalık ultra hızlı şarj süresi ve yapay zekayla donatılmış otonom sürüş vadediyor.
Görsel tarafta markanın karakteristik tasarım diline sadık kalan yeni L9, ikonik “Star Ring” LED şerit hatlarını çok daha pürüzsüz ve üç renkli özel bir aydınlatma mimarisiyle geleceğe taşıyor. Ön fasyada konumlandırılan ADB Matrix farlar, sürücüsünü karşılama esnasında devreye giren özel ışık koreografileriyle premium hissi pekiştiriyor.
Aracın gövde mimarisinde de geometrik optimizasyonlara giden mühendisler; ön burnu biraz daha törpüleyip arka bölümü uzatarak, heybetli SUV’ye çok daha dengeli ve sportif bir siluet kazandırmış. İç mekâna adım atıldığında, sürücü ve yolcuları radikal bir dijital dönüşüm karşılıyor.
Önceki jenerasyonda kullanılan çift ekranlı konsol tasarımını rafa kaldıran Li Auto, bunun yerine konsolu boydan boya kaplayan 29 inç büyüklüğünde, 6K çözünürlüklü ultra geniş tek bir panel entegre etmiş. Bu devasa multimedya üssünün kalbinde ise yapay zekâ işlemlerinde üstün performans vaat eden, Snapdragon 8797 Elite yonga seti görev yapıyor.
Donanım listesinin zirvesinde yer alan versiyonda tam 4 adet LiDAR sensörü ve bu sensörlerden gelen verileri işleyen 5 nm çift işlemci seti bulunuyor. Bu güçlü donanımsal altyapı, araca hem şehir içi trafikte hem de otoyol sürüşlerinde gelişmiş yarı otonom (NOA) sürüş kabiliyeti kazandırıyor.
"800V aktif süspansiyon" sistemi, her bir tekerleği birbirinden bağımsız olarak milimetrik şekilde kontrol ederek virajlardaki ve bozuk zeminlerdeki gövde salınımlarını neredeyse sıfıra indiriyor. "Steer-by-wire" direksiyon ve elektronik fren sistemi de L9 modeliyle birlikte ilk kez görücüye çıkıyor.
563 Beygirlik Güç ve 1650 Kilometrelik Menzil Canavarı
1.5 litrelik menzil uzatıcı motor ile çift elektrik motorunun kombinasyonundan oluşan bu hibrid canavar, 563 beygir güç pompalıyor. Bu sayede 0'dan 100 km/s sürate sadece 4.9 saniyede ulaşabilen SUV, 72.7 kWsa kapasiteli bataryasıyla sadece elektrik modunda 420 kilometre yol kat edebiliyor.
İşin içine menzil uzatıcı motor dahil olduğunda ise aracın toplam menzili tek depo ve tam bataryayla tam 1650 kilometreye ulaşıyor. Batarya teknolojisi, yüksek hızlı şarj istasyonlarında sadece 10 dakikalık bir dolumla yüzde 10'dan yüzde 80 batarya doluluğuna erişerek kullanıcısına zaman kazandırıyor.