Otomotiv devi Tesla, markanın küresel başarısında kilit rol oynayan iki efsanevi modeli Model S ve Model X’in üretimini sonlandırdı.
Tesla iki modelin üretimini durdurdu.Baran Yalçın
Tesla, bu kararla birlikte stratejik odağını daha ulaşılabilir modeller, yüksek hacimli üretim ve otonom sürüş teknolojilerine kaydırdığını ilan etti.
Elektrikli sedan algısını değiştiren Model S ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken premium SUV Model X için son araçlar montaj hattından çıktı.
Sektör kaynakları, otomotiv devi Tesla CEO’su Elon Musk’ın yıl başında verdiği "aşamalı sonlandırma" sinyalinin böylece tamamlandığını bildirdi.
Otomotiv devi Tesla’nın üretim bandında yaptığı bu radikal değişiklik, şirketin artık "teknoloji vitrini" olan lüks modellerden ziyade pazar payını domine eden modellere odaklanacağını gösteriyor:
Model 3 ve Model Y ön planda: Şirketin ana gelir kaynağı haline gelen bu iki model, geniş kitlelere hitap ederek satış hacmini sırtlamaya devam edecek.
Düşük maliyet, yüksek verim: Yeni dönemde Tesla; düşük maliyetli üretim süreçleri, yüksek satış adetleri ve yazılım tabanlı hizmetler üzerinden büyüme planlıyor.
Otonom gelecek: Şirket artık sadece bir otomobil üreticisi olmanın ötesine geçerek; yapay zeka destekli sürücüsüz ulaşım sistemleri ve otonom sürüş yazılımlarıyla öne çıkmayı hedefliyor.
Üretim tamamen durmadan önce, sınırlı sayıda özel donanımlı Model S ve Model X Plaid versiyonlarının üretildiği öğrenildi. Tesla'nın serilerinin genel satışa sunulmadığı, yalnızca belirli müşterilere özel davet usulüyle ulaştırıldığı belirtiliyor.
Model S ve Model X’in vedası, otomotiv devi Tesla için sembolik bir dönüşüm anlamı taşıyor. 2012'den bu yana markanın prestij yüzü olan bu modeller, yerini daha ekonomik ve yazılım odaklı bir ulaşım vizyonuna bırakıyor.