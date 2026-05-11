Yeniçağ Gazetesi
11 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Tesla iki modelin üretimini durdurdu

Tesla iki modelin üretimini durdurdu

Elektrikli otomobil dünyasının dev ismi Tesla iki modelin üretimini durdurdu.

Baran Yalçın Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Tesla iki modelin üretimini durdurdu - Resim: 1

Otomotiv devi Tesla, markanın küresel başarısında kilit rol oynayan iki efsanevi modeli Model S ve Model X’in üretimini sonlandırdı.

1 10
Tesla iki modelin üretimini durdurdu - Resim: 2

Tesla, bu kararla birlikte stratejik odağını daha ulaşılabilir modeller, yüksek hacimli üretim ve otonom sürüş teknolojilerine kaydırdığını ilan etti.

2 10
Tesla iki modelin üretimini durdurdu - Resim: 3

Elektrikli sedan algısını değiştiren Model S ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken premium SUV Model X için son araçlar montaj hattından çıktı.

3 10
Tesla iki modelin üretimini durdurdu - Resim: 4

Sektör kaynakları, otomotiv devi Tesla CEO’su Elon Musk’ın yıl başında verdiği "aşamalı sonlandırma" sinyalinin böylece tamamlandığını bildirdi.

4 10
Tesla iki modelin üretimini durdurdu - Resim: 5

Otomotiv devi Tesla’nın üretim bandında yaptığı bu radikal değişiklik, şirketin artık "teknoloji vitrini" olan lüks modellerden ziyade pazar payını domine eden modellere odaklanacağını gösteriyor:

5 10
Tesla iki modelin üretimini durdurdu - Resim: 6

Model 3 ve Model Y ön planda: Şirketin ana gelir kaynağı haline gelen bu iki model, geniş kitlelere hitap ederek satış hacmini sırtlamaya devam edecek.

6 10
Tesla iki modelin üretimini durdurdu - Resim: 7

Düşük maliyet, yüksek verim: Yeni dönemde Tesla; düşük maliyetli üretim süreçleri, yüksek satış adetleri ve yazılım tabanlı hizmetler üzerinden büyüme planlıyor.

7 10
Tesla iki modelin üretimini durdurdu - Resim: 8

Otonom gelecek: Şirket artık sadece bir otomobil üreticisi olmanın ötesine geçerek; yapay zeka destekli sürücüsüz ulaşım sistemleri ve otonom sürüş yazılımlarıyla öne çıkmayı hedefliyor.

8 10
Tesla iki modelin üretimini durdurdu - Resim: 9

Üretim tamamen durmadan önce, sınırlı sayıda özel donanımlı Model S ve Model X Plaid versiyonlarının üretildiği öğrenildi. Tesla'nın serilerinin genel satışa sunulmadığı, yalnızca belirli müşterilere özel davet usulüyle ulaştırıldığı belirtiliyor.

9 10
Tesla iki modelin üretimini durdurdu - Resim: 10

Model S ve Model X’in vedası, otomotiv devi Tesla için sembolik bir dönüşüm anlamı taşıyor. 2012'den bu yana markanın prestij yüzü olan bu modeller, yerini daha ekonomik ve yazılım odaklı bir ulaşım vizyonuna bırakıyor.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro