Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan güncel bir test, kavurucu yaz sıcaklarında hangi elektrikli otomobilin klimasının daha az enerji harcadığını gözler önüne serdi. 30 ile 35 derece arasındaki sıcaklıkta, 11:30 - 13:30 saatleri arasında gerçekleştirilen 2 saatlik testte çarpıcı veriler elde edildi.
Tesla, BMW ve Kia karşı karşıya geldi: Geniş hacmine rağmen rakiplerini eledi
Sosyal medyada paylaşılan sonuçlarına göre kavurucu sıcaklarda yapılan 2 saatlik klima kullanım testinde Tesla Model L, BMW iX3 ve Kia EV3 kıyaslandı. Sonuç ise şaşırttı.Kaynak: Haber Merkezi
Güvenilir bir metodolojiyle yapılan ölçümlerde şu adımlar izlendi:
Üç otomobil de kapalı otoparktan aynı anda çıkarılarak teste dahil edildi.
Araçlar, iki saatlik süreç boyunca kesintisiz olarak doğrudan güneş ışığına maruz bırakıldı.
Test süresince klimalar 22 °C dereceye ve Max Auto (en yüksek otomatik fan) moduna ayarlandı.
Süreç tamamlandığında araçların klimaları kapatıldı ve bataryaları ilk test başlangıcındaki seviyelerine kadar tekrar şarj edilerek tüketilen toplam enerji net olarak hesaplandı.
Park halindeyken yapılan ölçümlerde, büyük iç hacmi ve geniş cam yüzeylerine rağmen Tesla Model Y enerji verimliliğinde büyük bir başarı göstererek iki saatte sadece 2.5 kWh enerji tüketti.
Buna karşılık BMW iX3 modeli 3.7 kWh, Kia EV3 modeli ise 3.8 kWh tüketim gerçekleştirdi. Elde edilen verilere göre, BMW iX3 ve Kia EV3 modellerinin klima sistemleri, Tesla Model Y'ye kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha fazla enerji harcadı.
Testi gerçekleştiren kaynak, bu verilerin park halindeki ölçümleri yansıttığını belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu. Düşük hızlardaki şehir içi trafiğinde de bu sonuçlara paralel bir tüketim tablosunun oluşması bekleniyor.
Ancak yüksek hızla seyredilen uzun yolculuklarda, araç hareket halindeyken oluşacak hava akımı ısıyı gövde ve camlardan uzaklaştıracağı için klimaların harcayacağı enerji miktarı genel olarak düşüş gösterebilir.