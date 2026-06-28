Tesla Avrupa’da yeniden atağa kalktı: Uzun süredir sert düşüş yaşıyordu

Yeni hedefin gerçekleşmesi halinde fabrikanın yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 390 bin elektrikli araca ulaşacak. Bu rakam, fabrikanın 2022 yılında açılışı sırasında hedeflenen yıllık 500 bin araçlık kapasitenin altında kalsa da Tesla'nın Avrupa operasyonlarında yeniden büyüme sürecine girdiğine işaret ediyor.