PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın Diyarbakır’da Demokratik Birlik İnisiyatifi’nin Genel Kurulu’na bir mesaj gönderildiği duyuruldu. Bebek katili Abdullah Öcalan, mesajında, adem-i merkeziyetçiliğin altını çizdi, “Kürdistan’ın bölünmüşlüğü” dedi, “Türkiye’de halkların özgürlüğü”nden bahsetti. Terörist Abdullah Öcalan’ın mesajında, Türkiye’de “çözüm süreci”nde kendisi için yansıtılan fotoğrafa aykırı ifadeler kullanması ayrıca dikkat çekti.

Terör örgütüne yakın sözde medya kurulularının haberine göre, genel kurulda okunan mesaj şöyle:

“Demokratik Birlik İnsiyatifi Kongresi’ne…

Demokratik ulusal birlik, halkın ve toplulukların özgür iradesine dayanan, gönüllü ve çoğulcu bir birlik anlayışıdır. Bu birlik, tekçi ve merkezî ulus-devlet kalıplarını değil, yerelden güç alan, demokratik katılımı esas alan bir toplumsal örgütlenmeyi ifade eder.

Gücünü iktidarlaşmaktan değil toplumsallaşmaktan alır.

Kürdistan’ın dört parçada bölünmüşlüğü tarihsel bir gerçektir. Her parçanın özgün koşulları dikkate alınarak farklı yöntemler birlikler geliştirilebilir. Parçalar arası birlik, devletçi iktidar anlayışı hedefiyle değil, demokratik ulus anlayışı temelinde kurulmalıdır.

Kürt sorununun çözümü ve demokratik birliği, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki tüm halkların özgürlük ve barış arayışıyla birlikte ele alındığında anlam kazanır.

Kalıcı birlik zorla değil, eşitlik, karşılıklı tanıma ve ortak yaşam iradesiyle mümkündür. Bu yüzden birlik olmanın özellikle demokratik karekterine vurgu yapmayı gerekli görüyorum. Bu çalışmalar yürütülürken şüphesiz demokratik siyaset ve demokratik toplum örgütlülüğü bu yürüyüşün temel yoludur.

Bu kongrenin, demokratik birliğin ilke ve hedeflerini güçlendiren önemli bir adım olacağına inanıyorum.

Hepinizi bitmeyen sevgimle selamlıyorum.

Abdullah Öcalan”