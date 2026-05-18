Araştırma bulguları, toplumun önemli bir bölümünün sürece ilişkin temkinli bir yaklaşım
benimsediğini, güven düzeyinin sınırlı kaldığını ve çözüm süreçlerinde siyasal kurumlara belirgin bir sorumluluk yüklediğini gösteriyor.
Terörsüz Türkiye'ye destek anketinde Bahçeli'yi yıkacak sonuçlar: Destek sadece %7'lerde
SAMER Saha Araştırmaları Merkezi, Türkiye genelinde yurttaşların 2024 Ekim ayında başlatılan barış ve müzakere sürecine, sürece duyulan güvene ve seçmen eğilimlerine ilişkin tutumlarını ölçebilmek amacıyla 7-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında, 18 ilde, 1995 kişi ile anket çalışması gerçekleştirdi.Yunus Arıkan
Bahçeli'nin başlattığı sürecin vatandaştaki karşılığının ölçüldüğü ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı
Görüşmeci gruba yöneltilen Mevcut Diyalog Tartışmalarını Göz Önünde Bulundurarak, Sürecin
Olumlu Sonuçlanabileceğini Düşünüyor Musunuz? sorusuna görüşmecilerin %21,8’i Evet, %26,5’i Hayır, %20,7’si Kısmen, %14,9’u Kararsızım, %12,3’ü Fikrim Yok, %3,8’i Süreç Yok yanıtlarını vermişlerdir.
Görüşmeci gruba yöneltilen Yürüyen Sürece Duyduğunuz Güveni 1’den 5’e Kadar Puanlamanızı
İstesek Kaç Puan Verirsiniz? sorusuna görüşmecilerin %22,9’u 1(Hiç Güvenmiyorum), %23,2’si
2(Güvenmiyorum), %25,9’u 3(Az Güveniyorum), %16,8’i 4(Güveniyorum), %7,4’ü 5(Çok
Güveniyorum), %3,8’i Süreç Yok yanıtlarını vermişlerdir
Görüşmeci gruba yöneltilen Barış ve Müzakere Sürecinin Sağlıklı İlerleyebilmesi İçin Öncelikli
Sorumluluğun Hangi Kurumda/Yapıda Olduğunu Düşünüyorsunuz? sorusuna görüşmecilerin
%40,7’si Hükümet, %25,9’u Meclis, %11,2’si Muhalefet, %10,3’ü Abdullah Öcalan, %8,1’i PKK,
%3,8’i Süreç Yok yanıtlarını vermişlerdir.
Görüşmeci gruba yöneltilen Barış ve Müzakere Sürecinin Sağlıklı İlerleyebilmesi İçin Öncelikli
Sorumluluğu Bulunduğunu Söylediğiniz Kurum/Yapı Bu Sorumluluğun Gereğini Sizce Yerine
Getiriyor Mu? sorusuna görüşmecilerin %26,9’u Evet, %52,7’si Hayır, %16,6’sı Kısmen, %3,8’i
Süreç Yok yanıtlarını vermişlerdir.