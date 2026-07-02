Ter kokusuna doğal çözüm: 2 yıl dayanıyor, kıyafetlerde iz bırakmıyor

Potasyum şapı gibi doğal minerallerden üretilen bu ürünler, terlemeyi tamamen durdurmak yerine kötü koku oluşumunu hedef alıyor. Tek bir doğal bileşenden oluşmasıyla öne çıkan kristal tuz roll-on'lar, hem içerikleri hem de uzun kullanım ömürleri nedeniyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor.