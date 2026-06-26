Temmuzda sinema dünyası sarsılacak: Bu 10 film rekor üstüne rekor kıracak

Bu ay dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşacak bir diğer yapım ise boks temalı spor draması "They Fight" oluyor. Hulu ve Disney+ platformlarında 17 Temmuz'da yayınlanacak olan filmin yönetmenliğini Sheldon Candis üstleniyor. André Holland, Wendell Pierce, Samira Wiley ve Anthony B. Jenkins'in rol aldığı yapım, cezaevinden yeni tahliye olan ve geçmişini geride bırakıp yeni bir düzen kurmak isteyen Walt Manigan'ın arınma hikayesini merkeze alıyor. Eski akıl hocasının ayakta tuttuğu eski bir boks salonuna dönen Walt, burada hem iyi bir baba olduğunu kanıtlamaya çalışıyor hem de zor durumdaki genç boksörleri ulusal şampiyonaya hazırlayarak onlara kol kanat geriyor. Walt, asıl büyük mücadelesinin ringde değil, kendi geçmişiyle olduğunu keşfediyor.