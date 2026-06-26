Sinema dünyasında temmuz ayının gelişiyle birlikte, gişede büyük başarılar elde etmesi beklenen yüksek bütçeli yapımlar ardı ardına izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Donanım ahaber’deki derlemeye göre hem sinema salonlarında hem de dijital yayın platformlarında hareketli bir dönemin kapılarını aralayan bu ayda, merakla beklenen en dikkat çekici 10 film sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
Temmuzda sinema dünyası sarsılacak: Bu 10 film rekor üstüne rekor kıracak
Temmuz ayında sinemalarda ve dijital platformlarda izleyicilerle buluşacak en iddialı filmler belli oldu; Spider-Man, Moana ve The Odyssey gibi merakla beklenen yapımların yanı sıra Ölümlü Dünya ile Milyoner gibi filmler de uzun yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor.Kaynak: Haber Merkezi
Listenin ilk sırasında, ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan ve temmuz ayının en çok merak edilen yapımlarının başında gelen "The Odyssey" yer alıyor. Tarihi epik ve macera türündeki bu dev yapım, 17 Temmuz'da vizyona girecek. Yaklaşık 250 milyon doları aşan bütçesiyle dikkat çeken film, Homerus'un dünyaca ünlü Odisseia destanından sinemaya uyarlanıyor. Yönetmen koltuğunda Christopher Nolan'ın oturduğu yapımda Odysseus karakterine Matt Damon hayat verirken, uyarlandığı esere olabildiğince sadık kalan bu epik maceranın geniş oyuncu kadrosunda Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi dünyaca ünlü isimler bir araya geliyor.
Temmuz ayında sinema salonlarında büyük bir gişe başarısı hedefleyen bir diğer büyük yapım ise "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün" (Spider-Man: Brand New Day) oluyor. Süper kahraman ve aksiyon türündeki film, 31 Temmuz'da vizyondaki yerini alacak. Serinin ilk üç filmini yöneten Jon Watts'ın yerine bu kez koltuğu Destin Daniel Cretton'ın devraldığı yapım, sıradan bir Örümcek-Adam hikayesinden çok daha fazlasını sunmaya hazırlanıyor. Yapımda yalnızca Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da boy gösteriyor. Mark Ruffalo'nun canlandırdığı Hulk ile Jon Bernthal'ın hayat verdiği Punisher karakterlerinin yer alacağı kesinleşirken, filmde başka sürpriz kahramanların da yer alabileceği belirtiliyor. Başrollerde Tom Holland, Zendaya ve Jacob Batalon eski rolleriyle daha küçük sahnelerle geri dönerken, oyuncu kadrosuna yeni katılan isimler arasında Sadie Sink, Liza Colon-Zayas yer alıyor.
Animasyon dünyasının sevilen yapımlarından olan 2016 çıkışlı Moana, canlı aksiyon (live-action) uyarlamasıyla önümüzdeki ay beyaz perdede boy gösterecek. İlk fragmanıyla izlenme rekorları kırarak gişede ne kadar iddialı olacağını kanıtlayan macera ve aile türündeki "Moana", 10 Temmuz'da vizyona giriyor. Thomas Kail'ın yönettiği, oyuncu kadrosunda Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson ve John Tui'nin yer aldığı bu yeniden uyarlama, genç Moana'nın Okyanus'un çağrısına yanıt vererek yarı tanrı Maui ile Motunui adasının resiflerinin ötesine doğru çıktığı tehlikeli yolculuğu konu ediniyor.
Dijital platformların en popüler film serileri arasında yer alan Enola Holmes, üçüncü halkasıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gizem, macera ve aksiyon severleri ekran başına kilitleyecek olan "Enola Holmes 3", 1 Temmuz'da Netflix kütüphanesindeki yerini alacak. Yönetmenliğini Philip Barantini'nin üstlendiği yeni macerada Enola, oldukça tehlikeli bir davayı aydınlığa kavuşturmak amacıyla Malta'nın yolunu tutuyor. Bu durum genç dedektifi Londra'dan uzaklaştırarak, kişisel ve mesleki hayallerinin çatışacağı son derece karmaşık bir vakayla karşı karşıya getiriyor. Millie Bobby Brown'ın başrolde yer aldığı ve Henry Cavill'ın yeniden Sherlock Holmes karakterine hayat verdiği filmde ayrıca Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel ve Sharon Duncan-Brewster gibi isimler rol alıyor.
Çılgın Hırsız serisiyle büyük bir popülerlik kazanan Minyonlar, sinema yolculuklarına yepyeni bir macera ile devam ediyor. Animasyon, komedi ve macera türündeki "Minyonlar ve Canavarlar" (Minions & Monsters), 2 Temmuz'da vizyona giriyor. Pierre Coffin'in yönettiği yapım, sevimli sarı yaratıkların Hollywood'u nasıl ele geçirip birer film yıldızına dönüştüklerini, ardından her şeylerini kaybederek dünyaya canavarlar salmalarını ve son olarak kendi yarattıkları bu büyük kaosu durdurup gezegeni kurtarmak adına yeniden bir araya gelişlerini eğlenceli bir dille anlatıyor.
Dünya prömiyerini prestijli Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren "Her Private Hell", Avrupa sinemasının popüler isimlerinden Nicolas Winding Refn'in imzasıyla izleyiciyle buluşuyor. Temmuz ayında vizyona girmesi beklenen gerilim ve korku türündeki filmin yönetmen koltuğunda Nicolas Winding Refn otururken, oyuncu kadrosunda Sophie Thatcher, Havana Rose Liu, Charles Melton ve Dougray Scott yer alıyor. Sıradışı bir sis tabakasının fütüristik bir metropolü kaplayarak ölümcül bir varlığı serbest bıraktığı hikayede, sorunlu genç bir kadının babasını bulma arayışı işleniyor. Bu süreçte genç kadının yolu, kızını bu cehennemden kurtarmak için çaresizce çabalayan Amerikalı bir askerin kaderiyle kesişiyor.
Kült korku serisi Evil Dead'in sinema yolculuğu, modern döneme ayak uydurarak devam ediyor. Serinin altıncı halkası olan "Kötü Ruh: Cehennem Ateşi", 10 Temmuz'da korku meraklılarıyla buluşacak. Sébastien Vanicek'in yönettiği filmde Luciane Buchanan, Hunter Doohan ve Souheila Yacoub başrolleri paylaşıyor. Eşini kaybettikten sonra teselli arayan genç bir kadının, kocasının ailesiyle birlikte şehirden uzak, ıssız bir eve sığınmasını odağına alan yapım, karanlık güçlerin uyanmasıyla kanlı bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Aile üyelerinin sırayla ürkütücü Deadite'lara dönüştüğü bu ortamda genç kadın, geçmişteki yeminlerin ölümden sonra bile etkisini sürdürdüğünü en acı şekilde deneyimliyor.
Aynı isimli popüler korku oyunundan sinemaya uyarlanan "Otopsi" (The Mortuary Assistant), temmuz ayının bir diğer iddialı korku filmi olarak öne çıkıyor. Jeremiah Kipp tarafından yönetilen ve oyuncu kadrosunda Willa Holland, Paul Sparks ile John Adams'ın yer aldığı yapım, 3 Temmuz'da vizyona girecek. Morg bilimi bölümünden yeni mezun olan Rebecca Owens isimli karakterin, River Fields Morgu'nda başladığı gece vardiyası işini konu alan film, ilk etapta sıradan görünen bu görevin kısa sürede doğaüstü güçlerin devreye girmesiyle karanlık bir kabusa dönüşmesini beyaz perdeye taşıyor.
Bu ay dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşacak bir diğer yapım ise boks temalı spor draması "They Fight" oluyor. Hulu ve Disney+ platformlarında 17 Temmuz'da yayınlanacak olan filmin yönetmenliğini Sheldon Candis üstleniyor. André Holland, Wendell Pierce, Samira Wiley ve Anthony B. Jenkins'in rol aldığı yapım, cezaevinden yeni tahliye olan ve geçmişini geride bırakıp yeni bir düzen kurmak isteyen Walt Manigan'ın arınma hikayesini merkeze alıyor. Eski akıl hocasının ayakta tuttuğu eski bir boks salonuna dönen Walt, burada hem iyi bir baba olduğunu kanıtlamaya çalışıyor hem de zor durumdaki genç boksörleri ulusal şampiyonaya hazırlayarak onlara kol kanat geriyor. Walt, asıl büyük mücadelesinin ringde değil, kendi geçmişiyle olduğunu keşfediyor.
Listenin son sırasında ise müzik ve sinemayı harmanlayan ödüllü yapımlarıyla tanınan İrlandalı yönetmen John Carney'nin yeni filmi yer alıyor. Komedi, drama ve müzik unsurlarını barındıran "Hayatımın Şarkısı", 24 Temmuz'da sinemalarda gösterime girecek. John Carney'nin yönettiği, Paul Rudd, Nick Jonas, Peter McDonald ve Rory Keenan'ın başrollerinde yer aldığı film, düğün grubu solisti Rick ile eski bir pop yıldızı olan Danny'nin tesadüfen karşılaşarak alkollü bir gecede şarkı yazmalarını anlatıyor. Altı ay sonra bu doğaçlama şarkının tüm dünyada ünlü olduğunu gören Rick, şöhretin ve övgülerin sadece Danny'ye gitmesiyle hakkını aramak için bir mücadeleye girişiyor ancak bu süreçte asıl değerli olan ailesini ve dostlarını kaybetme riskiyle yüzleşiyor.