Telefonunuza gelen bu mesaja dikkat: Tek tıkla şifrenizi ele geçiriyorlar

'LOGOLARI DA TAKLİT ETMİŞLER'

Dolandırıcıların her geçen gün farklı yöntemler geliştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu seferki yöntem şeytanın bile aklına gelmeyecek şekilde karşımıza çıktı" dedi. UETS'nin birebir kopyalandığını belirten Kırık, mahkeme ya da noterden gönderilmiş izlenimi veren e-postalarla vatandaşların korku ve panik duygusunun istismar edildiğini ifade etti. Kırık, "Logoları da taklit etmişler. Biz de 'Mahkemeden ne gelmiş, noterden ne gelmiş' diyerek otomatik olarak bağlantıya tıklıyoruz. Sorun da tam bundan sonra başlıyor" diye konuştu.