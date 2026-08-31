Yeniçağ Gazetesi
31 Ağustos 2026 Pazartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Otomotiv Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi

Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil pazarına giriş yaptığı Xiaomi Auto markasıyla Avrupa pazarına açılma sürecini resmiyete döktü. Uluslararası web sitesini erişime açan şirket, Avrupa'ya resmi giriş tarihi olarak 2027 yılını işaret etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi - Resim: 1

Otomotiv dünyasında büyük ses getiren Xiaomi Auto, küresel genişleme stratejisinin ilk somut hamlesini gerçekleştirdi.

1 13
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi - Resim: 2

İlk uluslararası web sitesini ve İngilizce sosyal medya hesaplarını kullanıma sunan marka, küresel vitrinini oluşturmaya başladı. Web sitesinin ana sayfasında yer alan açıklamayla şirketin Avrupa pazarına 2027 yılı itibarıyla resmi olarak adım atacağı doğrulanmış oldu.

2 13
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi - Resim: 3

DİSTRİBÜTÖR VE BAYİLİK BAŞVURULARI AÇILDI

3 13
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi - Resim: 4

Yayınlanan platformda henüz araç fiyatları, konfigüratör veya doğrudan ön sipariş süreçleri aktif edilmiş değil.

4 13
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi - Resim: 5

Ancak şirket, Avrupa genelindeki satış ve servis ağını kurmak adına potansiyel bayiler ile distribütörler için resmi bir başvuru kanalını hayata geçirdi.

5 13
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi - Resim: 6

Bu adım, Xiaomi'nin Avrupa pazarında doğrudan satış modeli uygulamak yerine güçlü yerel ortaklıklar ve distribütörler aracılığıyla ilerlemeyi tercih ettiğini gösteriyor.

6 13
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi - Resim: 7

LK ETAPTA GELİŞMİŞ PAZARLAR VE BİRLEŞİK KRALLIK HEDEFLENİYOR

7 13
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi - Resim: 8

Xiaomi yönetimi daha önce uluslararası pazarlara girişin 2027 yılının ikinci yarısında başlamasının planlandığını belirtmişti.

8 13
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi - Resim: 9

Yeni açılan küresel sitede doğrudan 2027 yılı vurgulanırken, elektrikli modellerin Avrupa sokaklarına çıkması için bir sürenin daha geçmesi gerekecek.

9 13
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi - Resim: 10

Şirketin ilk aşamada gelişmiş Avrupa pazarlarına, orta-üst segment gruplara ve İngiltere ile İrlanda gibi sağdan direksiyonlu ülkelere odaklanması bekleniyor.

10 13
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi - Resim: 11

AVRUPA'YA GELECEK MODELLER Henüz NETLEŞMEDİ

11 13
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi - Resim: 12

Uluslararası web sitesinde SU7, SU7 Ultra ve YU7 GT gibi yenilikçi konsept ile üretim modelleri sergilense de, Avrupa'da ilk etapta hangi araçların satışa sunulacağına dair resmi bir liste paylaşılmadı.

12 13
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi - Resim: 13

Çin'de yüksek üretim ve teslimat adetlerine ulaşan markanın, Avrupa pazarındaki başarısını ise homologasyon süreçleri, servis altyapısının kalitesi ve yerel tüketici beklentilerine vereceği yanıtlar belirleyecek.

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro