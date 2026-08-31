Otomotiv dünyasında büyük ses getiren Xiaomi Auto, küresel genişleme stratejisinin ilk somut hamlesini gerçekleştirdi.
Telefon üreticisi dediler, otomotiv devlerine meydan okudu... Xiaomi’den dev Avrupa hamlesi
Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil pazarına giriş yaptığı Xiaomi Auto markasıyla Avrupa pazarına açılma sürecini resmiyete döktü. Uluslararası web sitesini erişime açan şirket, Avrupa'ya resmi giriş tarihi olarak 2027 yılını işaret etti.Haber Merkezi
İlk uluslararası web sitesini ve İngilizce sosyal medya hesaplarını kullanıma sunan marka, küresel vitrinini oluşturmaya başladı. Web sitesinin ana sayfasında yer alan açıklamayla şirketin Avrupa pazarına 2027 yılı itibarıyla resmi olarak adım atacağı doğrulanmış oldu.
DİSTRİBÜTÖR VE BAYİLİK BAŞVURULARI AÇILDI
Yayınlanan platformda henüz araç fiyatları, konfigüratör veya doğrudan ön sipariş süreçleri aktif edilmiş değil.
Ancak şirket, Avrupa genelindeki satış ve servis ağını kurmak adına potansiyel bayiler ile distribütörler için resmi bir başvuru kanalını hayata geçirdi.
Bu adım, Xiaomi'nin Avrupa pazarında doğrudan satış modeli uygulamak yerine güçlü yerel ortaklıklar ve distribütörler aracılığıyla ilerlemeyi tercih ettiğini gösteriyor.
LK ETAPTA GELİŞMİŞ PAZARLAR VE BİRLEŞİK KRALLIK HEDEFLENİYOR
Xiaomi yönetimi daha önce uluslararası pazarlara girişin 2027 yılının ikinci yarısında başlamasının planlandığını belirtmişti.
Yeni açılan küresel sitede doğrudan 2027 yılı vurgulanırken, elektrikli modellerin Avrupa sokaklarına çıkması için bir sürenin daha geçmesi gerekecek.
Şirketin ilk aşamada gelişmiş Avrupa pazarlarına, orta-üst segment gruplara ve İngiltere ile İrlanda gibi sağdan direksiyonlu ülkelere odaklanması bekleniyor.
AVRUPA'YA GELECEK MODELLER Henüz NETLEŞMEDİ
Uluslararası web sitesinde SU7, SU7 Ultra ve YU7 GT gibi yenilikçi konsept ile üretim modelleri sergilense de, Avrupa'da ilk etapta hangi araçların satışa sunulacağına dair resmi bir liste paylaşılmadı.
Çin'de yüksek üretim ve teslimat adetlerine ulaşan markanın, Avrupa pazarındaki başarısını ise homologasyon süreçleri, servis altyapısının kalitesi ve yerel tüketici beklentilerine vereceği yanıtlar belirleyecek.