Telefon alacakların cebini yakacak düzenleme: Bazı modellerde büyük zam dalgası kapıda

Akıllı telefon satın almayı planlayanları yakından ilgilendiren yeni gümrük düzenlemesi yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2026'da yayımlanan düzenlemeyle telefonlarda uygulanan gümrük gözetim kıymeti değiştirildi.
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Akıllı telefonlarda gümrük gözetim kıymeti 200 dolardan 250 dolara yükseltildi. Yeni düzenleme özellikle uygun fiyatlı ithal modelleri etkileyecek. İthalatçının gerçek bedeli belgeleyememesi halinde vergi yüküyle birlikte bazı telefonların fiyatında yaklaşık 5 bin TL artış yaşanabilecek.Kaynak: Diğer
Daha önce 200 dolar olarak uygulanan gümrük gözetim kıymeti, 10 Ağustos itibarıyla 250 dolara yükseltildi. Böylece ithal edilen telefonlar için dikkate alınan eşik 50 dolar artırılmış oldu.
Gümrük gözetim kıymeti doğrudan yeni bir vergi anlamına gelmiyor. Bu uygulama, Türkiye'ye ithal edilen ürünlerin gümrükte beyan edilen değerlerinin kontrolünde kullanılan referans eşik olarak öne çıkıyor.
Yeni dönemde 250 doların altında bedelle ithal edilen telefonlar gözetim uygulamasının kapsamına girecek. İthalatçıdan, beyan ettiği fiyatın ürünün gerçek değerini yansıttığını gösteren belgeler istenebilecek.
İthalatçı telefonun 250 doların altındaki gerçek bedelini gerekli belgelerle kanıtlayabilirse düzenlemeden kaynaklanan bir fiyat artışı yaşanmayacak. Ancak gerekli belgelerin sunulamaması halinde hesap değişecek.
Bedelin kanıtlanamaması durumunda telefonun gümrük kıymetinin 250 dolara yükseltilmesi gerekecek. Gümrük kıymetindeki artış aynı zamanda üzerinden hesaplanan vergilerin matrahını da yükseltecek.
50 dolarlık kıymet farkı güncel kur hesabıyla yaklaşık 2 bin 400 TL seviyesine denk geliyor. Ancak tüketicinin karşılaşabileceği artış yalnızca bu rakamla sınırlı kalmıyor.
Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrolü, ÖTV ve KDV gibi kalemlerin de hesaplamaya dahil edilmesiyle 2 bin 400 TL'lik farkın tüketiciye yansımasının yaklaşık 4 bin 895 TL'yi bulabileceği hesaplanıyor.
Verilen hesaplamaya göre düzenlemeden etkilenen 10 bin TL'lik bir telefonun fiyatı 14 bin 895 TL'ye, 20 bin TL'lik bir telefonun fiyatı ise 24 bin 895 TL'ye kadar çıkabilir. Bu da düşük fiyatlı modellerde oransal artışın çok daha yüksek olabileceği anlamına geliyor.
Düzenlemenin özellikle 250 doların altında bedelle ithal edilen giriş segmenti telefonları etkilemesi bekleniyor. Ancak her düşük fiyatlı telefona otomatik olarak zam gelmeyecek. İthalatçı gerçek bedeli belgeleyebilirse mevcut fiyat korunabilecek; 250 doların üzerinde ithal edilen modeller ise yeni gözetim sınırından etkilenmeyecek.