Telefon alacakların cebini yakacak düzenleme: Bazı modellerde büyük zam dalgası kapıda

Verilen hesaplamaya göre düzenlemeden etkilenen 10 bin TL'lik bir telefonun fiyatı 14 bin 895 TL'ye, 20 bin TL'lik bir telefonun fiyatı ise 24 bin 895 TL'ye kadar çıkabilir. Bu da düşük fiyatlı modellerde oransal artışın çok daha yüksek olabileceği anlamına geliyor.