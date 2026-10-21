Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Tekstil dünyası İzmir'de buluştu: Fashion Prime fuarı kapılarını açtı

Tekstil dünyası İzmir'de buluştu: Fashion Prime fuarı kapılarını açtı

İzmir’de Fashion Prime-9. Tekstil ve Hazır Giyim Tedarikçileri Fuarı açıldı. Sektör temsilcileri yeni sezon ürünlerini sergiliyor, defileler ve tasarım atölyeleri düzenlenecek.

Kaynak: AA
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Tekstil dünyası İzmir'de buluştu: Fashion Prime fuarı kapılarını açtı - Resim: 1

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İzmir'in fuarlar kenti olduğunu söyledi.

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Tekstil dünyası İzmir'de buluştu: Fashion Prime fuarı kapılarını açtı - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sektör temsilcileriyle fuarlar düzenlemeye ve sektörel fuarlara öncülük etmeye devam ettiklerini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

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Tekstil dünyası İzmir'de buluştu: Fashion Prime fuarı kapılarını açtı - Resim: 3

"Tekstil ve hazır giyim sektörümüz Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri. 2025 yılındaki ihracat değerlerine baktığınızda Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu bu sektör karşılamakta. Bu sektörümüz 26 milyar dolara yakın bir ihracat hacmine sahip.

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Tekstil dünyası İzmir'de buluştu: Fashion Prime fuarı kapılarını açtı - Resim: 4

Bu sektör ihracat yaparken girdisi bakımından ithalat girdisi en düşük sektörlerden biri durumunda."Yıldız, sektörün sorunlarını bildiklerini, gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

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Tekstil dünyası İzmir'de buluştu: Fashion Prime fuarı kapılarını açtı - Resim: 5

Tekstil ve hazır giyim üreticileri ile kumaş ve aksesuar tedarikçilerini bir araya getiren fuarda, yeni sezon ürünleri sergileniyor.Fuar kapsamında karma ve özel konsept defileler ile tasarım atölyeleri düzenlenecek. Defilelerde, katılımcı firmaların kumaş ve aksesuarlarıyla hazırlanan tasarımlar tanıtılacak.

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Tekstil dünyası İzmir'de buluştu: Fashion Prime fuarı kapılarını açtı - Resim: 6

ABD, Azerbaycan, Hollanda, İtalya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeden profesyonel ziyaretçilerin katılması beklenen fuarda, alım heyeti programıyla yeni ticari bağlantılar kurulması hedefleniyor. Fuar, 23 Ekim'e kadar açık kalacak.

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Tekstil dünyası İzmir'de buluştu: Fashion Prime fuarı kapılarını açtı - Resim: 7

Kumaş, aksesuar ve yeni sezon ürünlerinin sergilendiği fuar boyunca karma defileler, özel tasarım atölyeleri ve sektörel etkinlikler düzenlenecek.

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