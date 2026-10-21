Tekstil dünyası İzmir'de buluştu: Fashion Prime fuarı kapılarını açtı

Tekstil ve hazır giyim üreticileri ile kumaş ve aksesuar tedarikçilerini bir araya getiren fuarda, yeni sezon ürünleri sergileniyor.Fuar kapsamında karma ve özel konsept defileler ile tasarım atölyeleri düzenlenecek. Defilelerde, katılımcı firmaların kumaş ve aksesuarlarıyla hazırlanan tasarımlar tanıtılacak.