Teknoloji devlerinde büyük deprem: Binlerce çalışanın biletini kestiler

Sosyal medya platformu Snap ise karlılık hedefleri doğrultusunda toplam iş gücünün yüzde 16'sına tekabül eden yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracağını ve 300'den fazla açık pozisyonu kapatacağını duyurdu. Snap Üst Yöneticisi Evan Spiegel, çalışanlara gönderdiği notta, yapay zekadaki hızlı gelişmelerin tekrara dayalı işleri azalttığını ve iş süreçlerine hız kazandırdığını dile getirdi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Angi, Atlassian, Block, Crypto.com ve Wix gibi küresel ölçekli firmalar da yapay zeka odaklı yeniden yapılandırma stratejileri kapsamında bu yıl içinde işten çıkarma yoluna giden diğer şirketler olarak listede yer buldu.