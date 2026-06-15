Tek depoyla 915 km menzil: Yeni Ford Mondeo Sport Edition sahneye çıktı

Öte yandan araç ayrıca 540 derecelik kamera sistemine sahip.

Ford, yeni hibrit modelin başlangıç fiyatını Çin'de 209.800 yuan (1 milyon 434 bin TL) olarak belirledi. Daha üst donanım olan ST-Line ise 229.800 yuana (1 milyon 571 bin TL) satılacak.