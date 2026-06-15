Ford'un Çin pazarında piyasaya sürdüğü yeni hibrit modeli Mondeo Sport Edition, 308 beygirlik gücüyle öne çıkarken toplamda 915 kilometreye ulaşan bir menzil sunuyor.
Tek depoyla 915 km menzil: Yeni Ford Mondeo Sport Edition sahneye çıktı
Ford, Çin pazarında satışa sunduğu yeni hibrit modeli Mondeo Sport Edition ile ezber bozuyor. 308 beygirlik gücü, yapay zeka destekli sesli asistanı ve iddialı yakıt tüketimiyle dikkat çeken liftback modelin fiyatı ve tüm detayları belli oldu.Kaynak: Diğer
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Çin'de satışa sunulan yeni Ford Mondeo Sport Edition, sportif tasarımı ve hibrit motorunun yanı sıra liftback gövde tipiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Gücünü Ford’un 2.0 litrelik turboşarjlı benzinli EcoBoost motoru ile bir elektrik motorunun kombinasyonundan alan Mondeo Sport Edition, toplamda 308 beygirlik bir güç açığa çıkarıyor.
Bataryası ve yakıt deposu tamamen doluyken 915 kilometreye kadar yol kat edebilen araç, bu verimlilik sayesinde şehir dışı sürüşlerde 100 kilometrede 4,64 litre, genel ortalamada ise 5,99 litre yakıt tüketiyor.
Liftback gövde yapısı dinamik bir görünüm sağlarken, arka koltuklarda geniş diz mesafesi ve geniş bagaj kullanım alanı sunuyor.
Mondeo Sport Edition'ın boyutları sırasıyla 4.920 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik ve 1.600 mm yükseklik olarak açıklandı. Dingil mesafesi ise 2.945 mm.
İç mekanda ise büyük ekranlı dijital kokpit dikkat çekiyor. Araçta geniş bilgi-eğlence ekranı, dijital gösterge paneli ve çeşitli bağlantı özellikleri yer alıyor.
Dördüncü nesil VA4.0 sesli asistan teknolojisine sahip olan araçta, büyük dil modeli desteği sayesinde belirli komut kalıplarına ihtiyaç duyulmadan, günlük konuşma dilindeki tüm istemler rahatça algılanabiliyor.
Öte yandan araç ayrıca 540 derecelik kamera sistemine sahip.
Ford, yeni hibrit modelin başlangıç fiyatını Çin'de 209.800 yuan (1 milyon 434 bin TL) olarak belirledi. Daha üst donanım olan ST-Line ise 229.800 yuana (1 milyon 571 bin TL) satılacak.