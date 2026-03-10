Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Fenerbahçe, Samsunspor’u 90+5. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz
Süper Lig’de son olarak Samsunspor’u mağlup eden Fenerbahçe’de futbolcu krizi patlak verdi. Domenico Tedesco’nun performansından memnun olmadığı isimler de belli oldu. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 15. dakikada Matteo Guendouzi, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif’ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde 57 puana yükseldi ve lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.
Ayrıca Sarı-lacivertli ekibin namağlup serisi devam ediyor.
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, Samsunspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.
40 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Ama sanki cenaze ortamı var. Genel atmosfer bu. Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor. Zor şeyler yaşıyoruz. Halen hayattayız."
Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık. Bugün de kazandık. İlk yarıda iyi değildik"
Tedesco'nun bu sözleri kulüp içinde geniş yankı uyandırırken, Takvim'in haberine göre deneyimli teknik adamın eleştirilerinin hangi oyunculara yönelik olduğu öğrenildi.
İtalyan hocanın özellikle Ederson Moraes, Fred Santos, Levent Mercan, Mert Müldür ve Archie Brown'un performanslarından memnun olmadığı ifade edildi.
Tecrübeli teknik adamın, söz konusu oyuncuların özellikle antrenmanlardaki performanslarının beklentilerin altında kaldığını düşündüğü ve bu nedenle uyarılarda bulunduğu kaydedildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de önümüzdeki hafta Karagümrük ile karşılaşacak.