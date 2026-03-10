Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/6
Anasayfa Spor Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz

Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz

Süper Lig’de son olarak Samsunspor’u mağlup eden Fenerbahçe’de futbolcu krizi patlak verdi. Domenico Tedesco’nun performansından memnun olmadığı isimler de belli oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Fenerbahçe, Samsunspor’u 90+5. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

1 12
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz - Resim: 2

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 15. dakikada Matteo Guendouzi, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif’ten geldi.

2 12
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz - Resim: 3

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde 57 puana yükseldi ve lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

3 12
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz - Resim: 4

Ayrıca Sarı-lacivertli ekibin namağlup serisi devam ediyor.

4 12
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz - Resim: 5

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, Samsunspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

5 12
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz - Resim: 6

40 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Ama sanki cenaze ortamı var. Genel atmosfer bu. Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor. Zor şeyler yaşıyoruz. Halen hayattayız."

6 12
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz - Resim: 7

Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık. Bugün de kazandık. İlk yarıda iyi değildik"

7 12
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz - Resim: 8

Tedesco'nun bu sözleri kulüp içinde geniş yankı uyandırırken, Takvim'in haberine göre deneyimli teknik adamın eleştirilerinin hangi oyunculara yönelik olduğu öğrenildi.

8 12
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz - Resim: 9

İtalyan hocanın özellikle Ederson Moraes, Fred Santos, Levent Mercan, Mert Müldür ve Archie Brown'un performanslarından memnun olmadığı ifade edildi.

9 12
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz - Resim: 10

Tecrübeli teknik adamın, söz konusu oyuncuların özellikle antrenmanlardaki performanslarının beklentilerin altında kaldığını düşündüğü ve bu nedenle uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

10 12
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz - Resim: 11

Fenerbahçe, Süper Lig'de önümüzdeki hafta Karagümrük ile karşılaşacak.

11 12
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular belli oldu... Fenerbahçe'de kriz - Resim: 12
12 12
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro