Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Tedesco Bologna'da ayağının tozuyla Fenerbahçeli yıldızın transferini istedi

Tedesco Bologna'da ayağının tozuyla Fenerbahçeli yıldızın transferini istedi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun ilk transfer hedefinin Fenerbahçe'den eski öğrencisinin olduğu iddia edildi. İtalyan ekibinin Jayden Oosterwolde için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Tedesco Bologna'da ayağının tozuyla Fenerbahçeli yıldızın transferini istedi - Resim: 1

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Domenico Tedesco, kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da devam etme kararı aldı. Deneyimli teknik adam yeni sezon planlamasına başladı.

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Tedesco Bologna'da ayağının tozuyla Fenerbahçeli yıldızın transferini istedi - Resim: 2

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Tedesco, transfer listesinin ilk sırasına eski takımından bir ismi yazdı.

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Tedesco Bologna'da ayağının tozuyla Fenerbahçeli yıldızın transferini istedi - Resim: 3

La Repubblica Bologna'nın haberine göre Bologna, Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak istiyor.

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Tedesco Bologna'da ayağının tozuyla Fenerbahçeli yıldızın transferini istedi - Resim: 4

Tedesco'nun, Fenerbahçe döneminde birlikte çalıştığı Oosterwolde'nin gelişiminden oldukça memnun olduğu ve transfer için yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi.

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Tedesco Bologna'da ayağının tozuyla Fenerbahçeli yıldızın transferini istedi - Resim: 5

Serie A temsilcisi, yeni sezonda savunma hattını güçlendirmeyi hedeflerken Oosterwolde'yi öncelikli hedeflerden biri olarak görüyor.

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Tedesco Bologna'da ayağının tozuyla Fenerbahçeli yıldızın transferini istedi - Resim: 6

Haberde Fenerbahçe'nin Oosterwolde için en az 20 milyon euro bonservis geliri hedeflediği ve bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı ifade edildi.

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