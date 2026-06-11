TCG Derya'dan Denizkurdu’nda gövde gösterisi: Türk donanmasının ikinci büyük gemisi lojistik gücünü sergiliyor

Selimoğlu, "Dünya üzerinde, kendi savaş enstrümanının içerisinde günlerce ve hatta aylarca hayatını idame ettirme imkanına sahip tek topluluk Silahlı Kuvvetler mensubu asker denizcilerdir. Türk Deniz Kuvvetlerinin her bir mensubu, milli hak ve menfaatlerimizin korunması adına mavi vatanımız başta olmak üzere tüm dünya denizlerinde aynı azim ve kararlılıkla görevinin başındadır." dedi.