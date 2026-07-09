Edirne Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da yapılan aramada 526 kilo 327 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Tavukların altındaki korkunç sır: Hassas burunlar o kokuyu tespit etti
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren TIR'da, x-ray ve narkotik köpekli aramada dondurulmuş tavuk kolileri arasına gizlenmiş 450 paket halinde 526 kilo uyuşturucu ele geçirildi.Kaynak: DHA
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Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen TIR, risk analizinin ardından x-ray taramasına sevk edildi.
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Aramada 450 paket içinde 526 kilo 327 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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