Tavan arasından çıkan efsane kavunu canlandırdı: Ata tohumu tekrar pazarda

“Sürekli müşterilerimiz buraya gelir. Yiyenler bir daha gelir almak için. Biz burada bunun pazarını yaptık. Burada 3-5 kişi var yetiştiren, onlardan öğreniyoruz. Herkes bu işi beceremiyor. Her biri 6-7 kilo geliyor. Tadını başka kavunda bulamazsın."