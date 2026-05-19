Tatilcilerin yeni rotası oldu! Kurban Bayramı'nda 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek

Amasra'ya bayramda çok yoğun bir talep olduğunu söyleyen Saylam, "Hava şartlarının da müsait olması durumunda günübirlik turistlerle birlikte 500 binin üzerinde turist bekliyoruz. Amasra'mızın yanı sıra Bartın, mavi bayraklı İnkumu plajı, 80 milyon yıllık Güzelcehisar Lav Sütünları ve Küre Dağları Milli Parkı gibi güzellikler bulunuyor.

Bartın Valiliğimiz koordinasyonunda Amasra Kaymakamlığımız, Amasra Belediyemiz ve derneğimiz olarak Kurban Bayramı’nda ilçemizi ziyaret edecek turistlerimizin rahat ve huzurlu şekilde tatil yapmaları için bütün tedbirleri aldık. Herkesi bekliyoruz" dedi.