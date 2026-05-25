Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında hareketlilik devam ediyor.
Tatilciler Bodrum yollarını doldurdu: Bayram hareketliliği zirveye çıktı
Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum’da yoğunluk arttı. Son 3 günde ilçeye binlerce araç giriş yaparken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Bu kapsamda, tatilin başladığı cuma gününden bu yana 67 bin araç giriş yaptı.
Gümbet, Bitez ve Ortakent mahalleri yönünde araç yoğunluğu yaşandı.
Polis ve jandarma tarafından trafiğin akıcı hale gelmesi için aralıksız çalışmalar sürerken bazı noktalarda trafik durma noktasına geliyor.
Yoğunluğun bayram süresi boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA