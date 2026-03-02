Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
Taşımacılık devi kargo rezervasyonları durdurdu

Taşımacılık devi kargo rezervasyonları durdurdu

Dünyanın önde gelen taşımacılık devlerinden birisi, Afrika'dan Yukarı Körfez bölgesine kargo rezervasyonlarını durdurdu.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Resim: 1

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Almanya merkezli Hapag-Lloyd, Afrika’dan Yukarı Körfez bölgesine yönelik kargo rezervasyonlarını durdurdu.

1 7
Resim: 2

ABD ve İsrail’in hafta sonu İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgedeki deniz ticareti olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

2 7
Resim: 3

Saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı’ndan tüm konteyner gemi geçişlerini askıya alan şirket, rezervasyonlara ilişkin yeni bir karar aldığını duyurdu.

3 7
Resim: 4

Şirket açıklamasında, Yukarı Körfez bölgesindeki mevcut operasyonel ve güvenlik riskleri nedeniyle Afrika’dan bu bölgeye gidecek tüm kargo türleri için rezervasyonların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

4 7
Resim: 5

Yukarı Körfez bölgesi; Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’ın doğu kesimlerini kapsıyor.

5 7
Resim: 6

Kararın, Cebel Ali Limanı’ndaki bazı kargolar için de geçerli olacağı ifade edildi.

6 7
Resim: 7
7 7
Kaynak: Diğer
