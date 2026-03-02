Taşımacılık devi kargo rezervasyonları durdurdu

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Almanya merkezli Hapag-Lloyd, Afrika’dan Yukarı Körfez bölgesine yönelik kargo rezervasyonlarını durdurdu.
İbrahim Doğanoğlu

ABD ve İsrail'in hafta sonu İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgedeki deniz ticareti olumsuz etkilenmeye devam ediyor.
ABD ve İsrail’in hafta sonu İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgedeki deniz ticareti olumsuz etkilenmeye devam ediyor.
Saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı’ndan tüm konteyner gemi geçişlerini askıya alan şirket, rezervasyonlara ilişkin yeni bir karar aldığını duyurdu.
Şirket açıklamasında, Yukarı Körfez bölgesindeki mevcut operasyonel ve güvenlik riskleri nedeniyle Afrika’dan bu bölgeye gidecek tüm kargo türleri için rezervasyonların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Yukarı Körfez bölgesi; Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’ın doğu kesimlerini kapsıyor.
Kararın, Cebel Ali Limanı’ndaki bazı kargolar için de geçerli olacağı ifade edildi.