“Tasarımı fiyasko” denmişti: Elektrikli Ferrari’nin stoğu tükendi

Luce, tanıtıldığı günden itibaren otomotiv sektöründe ve sosyal medya mecralarında stil tercihleriyle geniş çaplı tartışmalara neden oldu. Şirketin eski yöneticilerinden Luca di Montezemolo dahi İtalyan medyasına verdiği demeçte, modelin markanın simgesi olan şahlanan at amblemini taşımaması gerektiğini savunmuştu.