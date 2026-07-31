“Tasarımı fiyasko” denmişti: Elektrikli Ferrari’nin stoğu tükendi

Tasarımına yönelik eleştirilere rağmen Ferrari’nin ilk tam elektrikli aracı Luce, pazardaki yolculuğuna hızlı bir giriş yaptı. İtalyan üreticinin 2026 takvimi kapsamında banttan indirmeyi hedeflediği 500 araçlık kontenjanın tamamı, teslimatlar dahi başlamadan tükenmiş durumda.
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Ferrari'nin yoğun tasarım tartışmalarının odağında yer alan ilk tam elektrikli modeli Luce, 2026 yılı için belirlenen 500 adetlik üretim kotalarının tamamını iki aydan kısa sürede satarak büyük bir başarıya imza attı.Kaynak: Haber Merkezi
25 Mayıs tarihinde Roma’da gerçekleştirilen lansmanla görücüye çıkan model, yaklaşık 550 bin avroluk başlangıç etiketiyle markanın en yüksek fiyatlı seçeneklerinden biri konumunda.
Yüksek fiyatına karşın, özellikle Çin pazarından gelen yoğun talep sayesinde satış hedefleri beklenenden kısa sürede yakalandı. Otomobillerin ilk sahiplerine Ekim ayı itibarıyla ulaştırılması öngörülüyor.
Luce, tanıtıldığı günden itibaren otomotiv sektöründe ve sosyal medya mecralarında stil tercihleriyle geniş çaplı tartışmalara neden oldu. Şirketin eski yöneticilerinden Luca di Montezemolo dahi İtalyan medyasına verdiği demeçte, modelin markanın simgesi olan şahlanan at amblemini taşımaması gerektiğini savunmuştu.
Markanın Üst Yöneticisi (CEO) Benedetto Vigna ise daha önce yaptığı değerlendirmede, sipariş yoğunluğunun 2027 sonunu bulduğunu dile getirmişti.
Luce, teknik yapısıyla elektrikli araç segmentinde üst seviye standartlar sunuyor:
Güç Üretimi: Dört adet bağımsız elektrik motoruyla 1.000 beygirin üzerinde güç sunumu.
Hızlanma: 0-100 km/s ivmelenmesini 2,5 saniyede tamamlama yeteneği.
Batarya ve Menzil: 122 kWh kapasiteli batarya bloğu ve 530 kilometreyi aşan menzil mesafesi.
Şarj Altyapısı: 880 voltluk mimari ve 350 kW DC hızlı şarj imkanı.
Marka mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanan sistemde; Halbach dizilimli rotorlara sahip elektrik motorları, yüzde 93 verimlilik oranı sunan silikon karbür invertörler ve zemin şartlarını 1 milisaniye gecikmeyle okuyan aktif elektrikli süspansiyon teknolojisi yer alıyor.