Her cuma akşamı ekran başındaki izleyiciyi sürükleyen dizinin yeni bölümünde tansiyon yine zirveye çıkacak.
Taşacak Bu Deniz’de dengeler değişecek: Fatih Furtuna geliyor
Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken heyecan giderek artıyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı sevilen yapım, ikinci fragmanıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fragmanda özellikle “Fatih Furtuna” detayı dikkatlerden kaçmadı.Derleyen: Hande Karacan
Hikâyenin merkezinde yer alan Furtunalılar ile Koçari ailesi arasındaki gerilim giderek büyürken, fragmanda görülen bir pikap sahnesi merakı daha da artırdı.
Bu sahnede Oruç’un “Fatih Furtuna” demesi, izleyiciler arasında büyük bir soru işareti yarattı.
Öte yandan önceki bölümlerde Zarife Furtuna’nın “Üç çocuğumun üzerine yemin ederim” sözleriyle gündeme gelen detay, Oruç ve İso dışında bir çocuğun daha varlığını ortaya koymuştu.
Bu gelişme, hikâyeye güçlü ve etkili bir karakterin dahil olacağına dair beklentileri güçlendirdi.
FATİH FURTUNA KİM?
Dizinin sıkı takipçileri şimdi Fatih Furtuna’nın kim olduğunu ve hikâyeye nasıl yön vereceğini merak ediyor.
Yeni karakterin dengeleri altüst edeceği ise şimdiden konuşulanlar arasında.