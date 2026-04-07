Yeniçağ Gazetesi
07 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Magazin

Taşacak Bu Deniz’de dengeler değişecek: Fatih Furtuna geliyor

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken heyecan giderek artıyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı sevilen yapım, ikinci fragmanıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fragmanda özellikle “Fatih Furtuna” detayı dikkatlerden kaçmadı.

Hande Karacan
Taşacak Bu Deniz’de dengeler değişecek: Fatih Furtuna geliyor - Resim: 1

Her cuma akşamı ekran başındaki izleyiciyi sürükleyen dizinin yeni bölümünde tansiyon yine zirveye çıkacak.

Taşacak Bu Deniz’de dengeler değişecek: Fatih Furtuna geliyor - Resim: 2

Hikâyenin merkezinde yer alan Furtunalılar ile Koçari ailesi arasındaki gerilim giderek büyürken, fragmanda görülen bir pikap sahnesi merakı daha da artırdı.

Taşacak Bu Deniz’de dengeler değişecek: Fatih Furtuna geliyor - Resim: 3

Bu sahnede Oruç’un “Fatih Furtuna” demesi, izleyiciler arasında büyük bir soru işareti yarattı.

Taşacak Bu Deniz’de dengeler değişecek: Fatih Furtuna geliyor - Resim: 4
Taşacak Bu Deniz’de dengeler değişecek: Fatih Furtuna geliyor - Resim: 5

Öte yandan önceki bölümlerde Zarife Furtuna’nın “Üç çocuğumun üzerine yemin ederim” sözleriyle gündeme gelen detay, Oruç ve İso dışında bir çocuğun daha varlığını ortaya koymuştu.

Taşacak Bu Deniz’de dengeler değişecek: Fatih Furtuna geliyor - Resim: 6
Taşacak Bu Deniz’de dengeler değişecek: Fatih Furtuna geliyor - Resim: 7

Bu gelişme, hikâyeye güçlü ve etkili bir karakterin dahil olacağına dair beklentileri güçlendirdi.

Taşacak Bu Deniz’de dengeler değişecek: Fatih Furtuna geliyor - Resim: 8

FATİH FURTUNA KİM?

Dizinin sıkı takipçileri şimdi Fatih Furtuna’nın kim olduğunu ve hikâyeye nasıl yön vereceğini merak ediyor.

Taşacak Bu Deniz’de dengeler değişecek: Fatih Furtuna geliyor - Resim: 9

Yeni karakterin dengeleri altüst edeceği ise şimdiden konuşulanlar arasında.

Kaynak: Haber Merkezi
