ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan çiftçi Karl Wenner, yıllardır verim alamadığı tarlasının bir bölümünü yeniden sulak alana dönüştürme kararı aldı. Ancak bu adım, yalnızca bir tarım çözümü olmaktan çıkıp doğanın yeniden canlanmasına neden oldu.
Tarlasını kurtarmak isterken bambaşka bir mucizeye tanık oldu
Her yıl su altında kalan araziyi dönüştürdü, sonuç beklediğinden çok daha büyük oldu.Kaynak: Diğer
Verimsiz arazi fırsata dönüştü
Her yıl su altında kalan bölgeyi değerlendirmek isteyen Wenner, arazide su kanalları açtı, küçük setler kurdu ve kuşların yuva yapabileceği adacıklar oluşturdu. Doğal kaynak suyuyla beslenen alan kısa sürede eski sulak alan özelliklerini kazandı.
Yaban hayat geri geldi
Çalışmaların ardından göçmen kuşlar, kaplumbağalar, kurbağalar ve nesli tehlike altındaki bazı balık türleri bölgeye geri dönmeye başladı. Doğa, adeta kendini yeniden inşa etti.
Doğa kendi kendini temizledi
Yeni oluşan sulak alan, sadece canlılara yaşam alanı sunmakla kalmadı, aynı zamanda tarladan taşınan zararlı maddeleri filtreleyerek su kalitesini de iyileştirdi. Fosfor seviyelerinin kısa sürede güvenli seviyelere düştüğü tespit edildi.
“Siz başlatıyorsunuz, doğa tamamlıyor”
Karl Wenner, yaşanan değişimi, “Siz sadece başlangıcı yapıyorsunuz, gerisini doğa kendi tamamlıyor.” sözleriyle anlattı.
Ekonomik kazanç da sağladı
Projeyle birlikte çiftlikte ekonomik açıdan da olumlu gelişmeler yaşandı. Wenner, gelecekte bu modeli genişleterek organik tarıma geçmeyi ve ürünlerini daha yüksek değerle satmayı hedefliyor.
Diğer çiftliklere örnek oluyor
Uzmanlar, bu yöntemin hem biyolojik çeşitliliği artırdığını hem de sürdürülebilir tarım için önemli bir model sunduğunu belirtiyor.
Geçmişte büyük sulak alanlara sahip olan Klamath Havzası için de umut verici bir örnek olarak gösteriliyor.