Tarlasını kurtarmak isterken bambaşka bir mucizeye tanık oldu

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan çiftçi Karl Wenner, yıllardır verim alamadığı tarlasının bir bölümünü yeniden sulak alana dönüştürme kararı aldı. Ancak bu adım, yalnızca bir tarım çözümü olmaktan çıkıp doğanın yeniden canlanmasına neden oldu.