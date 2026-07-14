Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Tarlasını kurtarmak isterken bambaşka bir mucizeye tanık oldu

Tarlasını kurtarmak isterken bambaşka bir mucizeye tanık oldu

Her yıl su altında kalan araziyi dönüştürdü, sonuç beklediğinden çok daha büyük oldu.

Kaynak: Diğer
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Tarlasını kurtarmak isterken bambaşka bir mucizeye tanık oldu - Resim: 1

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan çiftçi Karl Wenner, yıllardır verim alamadığı tarlasının bir bölümünü yeniden sulak alana dönüştürme kararı aldı. Ancak bu adım, yalnızca bir tarım çözümü olmaktan çıkıp doğanın yeniden canlanmasına neden oldu.

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Tarlasını kurtarmak isterken bambaşka bir mucizeye tanık oldu - Resim: 2

Verimsiz arazi fırsata dönüştü

Her yıl su altında kalan bölgeyi değerlendirmek isteyen Wenner, arazide su kanalları açtı, küçük setler kurdu ve kuşların yuva yapabileceği adacıklar oluşturdu. Doğal kaynak suyuyla beslenen alan kısa sürede eski sulak alan özelliklerini kazandı.

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Tarlasını kurtarmak isterken bambaşka bir mucizeye tanık oldu - Resim: 3

Yaban hayat geri geldi

Çalışmaların ardından göçmen kuşlar, kaplumbağalar, kurbağalar ve nesli tehlike altındaki bazı balık türleri bölgeye geri dönmeye başladı. Doğa, adeta kendini yeniden inşa etti.

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Tarlasını kurtarmak isterken bambaşka bir mucizeye tanık oldu - Resim: 4

Doğa kendi kendini temizledi

Yeni oluşan sulak alan, sadece canlılara yaşam alanı sunmakla kalmadı, aynı zamanda tarladan taşınan zararlı maddeleri filtreleyerek su kalitesini de iyileştirdi. Fosfor seviyelerinin kısa sürede güvenli seviyelere düştüğü tespit edildi.

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Tarlasını kurtarmak isterken bambaşka bir mucizeye tanık oldu - Resim: 5

“Siz başlatıyorsunuz, doğa tamamlıyor”

Karl Wenner, yaşanan değişimi, “Siz sadece başlangıcı yapıyorsunuz, gerisini doğa kendi tamamlıyor.” sözleriyle anlattı.

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Tarlasını kurtarmak isterken bambaşka bir mucizeye tanık oldu - Resim: 6

Ekonomik kazanç da sağladı

Projeyle birlikte çiftlikte ekonomik açıdan da olumlu gelişmeler yaşandı. Wenner, gelecekte bu modeli genişleterek organik tarıma geçmeyi ve ürünlerini daha yüksek değerle satmayı hedefliyor.

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Tarlasını kurtarmak isterken bambaşka bir mucizeye tanık oldu - Resim: 7

Diğer çiftliklere örnek oluyor

Uzmanlar, bu yöntemin hem biyolojik çeşitliliği artırdığını hem de sürdürülebilir tarım için önemli bir model sunduğunu belirtiyor.

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Tarlasını kurtarmak isterken bambaşka bir mucizeye tanık oldu - Resim: 8

Geçmişte büyük sulak alanlara sahip olan Klamath Havzası için de umut verici bir örnek olarak gösteriliyor.

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