Tarlasını boş bırakanlar dikkat: Kiralama süreci resmen başladı

Arazisi listede bulunanlar ne yapmalı?

Tarım arazisini işlemeyen veya arazisinin yanlışlıkla işlenmeyen tarım arazisi olarak değerlendirildiğini düşünen vatandaşların, il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından yayımlanan ilanları düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.

İşlenmeyen tarım arazilerinin tespitine ilişkin listeler, köy ve mahalle muhtarlıkları ile ilgili müdürlükler aracılığıyla duyuruluyor.

Arazi sahipleri, tespit listelerine ilan süresi içinde yazılı olarak itiraz edebiliyor.

Bu nedenle vatandaşların kendi parsellerinin söz konusu listelerde yer alıp almadığını kontrol etmesi önem taşıyor. Böylece olası bir yanlış tespitin fark edilmesi ve mevzuatta öngörülen süreler içinde gerekli başvuruların yapılması mümkün oluyor.