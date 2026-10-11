22 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında, iki yıl üst üste işlenmeyen özel mülkiyete ait tarım arazileri, belirli şartlar altında sahiplerinin rızası aranmadan tarımsal üretim amacıyla sezonluk olarak kiraya verilebiliyor.
Tarlasını boş bırakanlar dikkat: Kiralama süreci resmen başladı
İki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri için kiralama süreci başladı. Çankırı’da 14 parsel kiraya verilirken arazi sahiplerinin hakları, itiraz süreci ve uygulamanın ayrıntıları merak konusu olduydu. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Uygulamanın ilk somut sonuçlarından biri Çankırı’da görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kiralama sözleşmelerinin imzalandığını ve arazilerin teslim işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
128 parsel belirlendi, 14 parsel kiraya verildi
Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 7 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre, il genelinde iki yıl üst üste ekilmediği tespit edilen 128 parselde, toplam 427,47 dekar tarım arazisi kiralama sürecine dahil edildi.
Söz konusu araziler için yedi gün süreyle askı ilanı yayımlandı ve kiralama talepleri toplandı.
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından üç köyde bulunan 14 parsel için kira sözleşmeleri imzalandı.
Toplam 162,72 dekar büyüklüğündeki arazilerin teslim işlemleri de tamamlandı.
Böylece uzun süredir işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden tarımsal üretime kazandırılması için önemli bir adım atılmış oldu.
Tarlasını işlemeyen arazi sahiplerini neler bekliyor?
Uygulama yalnızca Çankırı ile sınırlı değil. Türkiye genelinde, iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin tespit edilmesi ve kiraya verilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, işlenmeyen araziler ilgili komisyonlar tarafından belirleniyor.
Tespit edilen arazilere ilişkin listeler ilan ediliyor. Gerekli idari işlemlerin tamamlanmasının ardından kiralama talepleri değerlendiriliyor.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı var. İki yıl boyunca ekilmeyen her tarla kendiliğinden kiraya verilmiyor. Arazinin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve gerekli idari süreçlerin tamamlanması gerekiyor.
Tarla sahibinin mülkiyet hakkı devam ediyor
Arazi sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında, kiraya verilen tarlanın mülkiyet durumunun ne olacağı geliyor.
Düzenlemeye göre tarım arazisinin mülkiyeti sahibinde kalmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yürütülen uygulama, kullanılmayan arazilerin tarımsal üretim amacıyla sezonluk olarak kiralanmasını kapsıyor.
Kiralama sonucunda elde edilen kira geliri ise arazi sahibine ödeniyor.
Belirlenecek kira bedeli, ilgili komisyon tarafından tespit edilen rayiç bedelin altında olamıyor.
Dolayısıyla söz konusu uygulama, mülkiyetin devredilmesi anlamına gelmiyor. Amaç, işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasını sağlamak.
Arazisi listede bulunanlar ne yapmalı?
Tarım arazisini işlemeyen veya arazisinin yanlışlıkla işlenmeyen tarım arazisi olarak değerlendirildiğini düşünen vatandaşların, il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından yayımlanan ilanları düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.
İşlenmeyen tarım arazilerinin tespitine ilişkin listeler, köy ve mahalle muhtarlıkları ile ilgili müdürlükler aracılığıyla duyuruluyor.
Arazi sahipleri, tespit listelerine ilan süresi içinde yazılı olarak itiraz edebiliyor.
Bu nedenle vatandaşların kendi parsellerinin söz konusu listelerde yer alıp almadığını kontrol etmesi önem taşıyor. Böylece olası bir yanlış tespitin fark edilmesi ve mevzuatta öngörülen süreler içinde gerekli başvuruların yapılması mümkün oluyor.