11 Mayıs 2026 Pazartesi
Tarlanın ortasından servet fışkırdı: 6 yaşındaki çocuk hazineyi buldu

Norveç'de sıradan bir okul gezisi sırasında 6 yaşındaki bir çocuk tarlanın ortasında tam 1300 yıllık geçmişe sahip servet değerinde bir kılıç buldu.

Norveç'in Brannbu kasabasında gerçekleştirilen sıradan bir okul gezisi, 6 yaşındaki bir çocuğun dikkati sayesinde arkeoloji dünyasını heyecanlandıran tarihi bir keşfe dönüştü. Oslo'nun kuzeyinde yaşanan bu olayda, minik Henrik tarihin izlerini toprağın altından çekip çıkardı.

Nisan ayı sonunda sınıfıyla birlikte tarlada yürüyüşe çıkan Henrik Refsnes Mørtvedt, toprağın yüzeyine yakın bir noktada parlayan metalik bir cisim fark etti.

Eğilip nesneyi incelediğinde bunun eski bir kılıç kabzası olduğunu anlayan Henrik, farkında olmadan yüzyıllardır toprak altında bekleyen bir hazineyi gün yüzüne çıkardı.

Henrik'in bulduğu paslanmış ve zamanla hafifçe bükülmüş olan demir kılıcın boyu yaklaşık 1,3 metreyi aşıyor.

Arkeologların ilk incelemelerine göre kılıç, tam 1300 yıllık bir geçmişe sahip.

Uzmanlar, kılıcın tarihlendiği dönemin oldukça kritik bir sürece işaret ettiğini belirtiyor. Eserin, Viking Çağı’nın hemen öncesine denk gelen Merovenj Dönemi'ne veya Vikinglerin sahneye çıktığı en erken safhalara ait olduğu tahmin ediliyor.

Bölgeye gelen yetkililer tarafından tescillenen kılıç, koruma altına alınarak detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi.

Norveç'teki bu çocuk keşfinin yanı sıra, bir başka çarpıcı haber de dağ yürüyüşü yapan turistlerden geldi.

Popüler bir turizm rotasında yürüyen bir grup turist, tesadüf eseri gizli bir altın hazinesi buldu. Devletin bu nadir keşfi bildiren turistleri yüksek meblağlı bir ödülle ödüllendirmesi, tesadüfi keşiflerin önemini bir kez daha kanıtladı.

