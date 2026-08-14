Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Ergün Gül, yıllardır boş duran arazisini yüksek katma değerli bir üretim alanına çevirdi.
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Sakarya'da 1,7 dönümlük boş arazisini değerlendiren üretici, Türkiye'de henüz çok bilinmeyen aronya meyvesini yetiştirmeye başladı. Antioksidan zengini meyvenin kilosu 400 TL'den alıcı bulurken, ilk hasat için ağustos sonu bekleniyor.Kaynak: İHA
Yaklaşık 1,7 dönümlük arazisine 200 kök aronya diken üretici, Türkiye'de henüz yaygın olmayan bu meyvede ilk hasat için gün sayıyor.
Kilosu 400 TL'den alıcı bulan aronya, hem ekonomik değeri hem de antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor.
BOŞ ARAZİYİ DEĞERLENDİRDİ, ARONYAYA YÖNELDİ
Karapürçek'in Mesudiye Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ergün Gül, alternatif üretim arayışı sırasında aronya meyvesini keşfettiğini anlattı.
Toprağın bu üretime uygun olduğunu belirledikten sonra 200 kök aronya fidanı diken Gül, meyvelerin ağustos ayının sonlarına doğru hasat olgunluğuna ulaşacağını söyledi.
"Meyvelerimiz oluştu, yenilebilecek kıvama geldi. Ağustosun 20'si gibi sağlıklı şekilde toplayıp tüketebilecek duruma gelecek."
KİLOSU 400 TL'DEN SATILIYOR
Türkiye'de henüz çok fazla bilinmeyen aronya meyvesi, yüksek piyasa değeriyle de dikkat çekiyor.
Üretici, ürünleri hem dalından taze olarak hem de doğal güneşte kurutulmuş şekilde vakumlu ambalajlarla tüketicilere ulaştırmayı planlıyor.
Ayrıca bahçeye gelen ziyaretçilerin meyveyi dalından toplamasına da imkan sunmayı hedefliyor.
"İLK ETAPTA TANITIM ÖNEMLİ OLACAK"
Aronyanın henüz geniş kitleler tarafından tanınmadığını söyleyen Gül, ilk dönemde en büyük hedeflerinin meyveyi vatandaşlara tanıtmak olduğunu ifade etti.
Sosyal medya üzerinden ürünün bilinirliğini artırmayı planladıklarını belirten üretici, bu sayede hem taze hem de kurutulmuş ürünleri daha fazla kişiye ulaştırmayı amaçlıyor.
İLK MAHSUL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
İlk kez aronya üretimi yaptıklarını belirten Ergün Gül, vatandaşlara bu meyveyi araştırmaları çağrısında bulundu.
Yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan aronyanın, özellikle sağlıklı beslenmeye ilgi duyan tüketicilerin dikkatini çekmesi beklenirken, Karapürçek'teki bahçede ilk hasadın ağustos ayının son günlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.