Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor

Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor

Sakarya'da 1,7 dönümlük boş arazisini değerlendiren üretici, Türkiye'de henüz çok bilinmeyen aronya meyvesini yetiştirmeye başladı. Antioksidan zengini meyvenin kilosu 400 TL'den alıcı bulurken, ilk hasat için ağustos sonu bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor - Resim: 1

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Ergün Gül, yıllardır boş duran arazisini yüksek katma değerli bir üretim alanına çevirdi.

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Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor - Resim: 2

Yaklaşık 1,7 dönümlük arazisine 200 kök aronya diken üretici, Türkiye'de henüz yaygın olmayan bu meyvede ilk hasat için gün sayıyor.

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Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor - Resim: 3

Kilosu 400 TL'den alıcı bulan aronya, hem ekonomik değeri hem de antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor.

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Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor - Resim: 4

BOŞ ARAZİYİ DEĞERLENDİRDİ, ARONYAYA YÖNELDİ

Karapürçek'in Mesudiye Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ergün Gül, alternatif üretim arayışı sırasında aronya meyvesini keşfettiğini anlattı.

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Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor - Resim: 5

Toprağın bu üretime uygun olduğunu belirledikten sonra 200 kök aronya fidanı diken Gül, meyvelerin ağustos ayının sonlarına doğru hasat olgunluğuna ulaşacağını söyledi.

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Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor - Resim: 6

"Meyvelerimiz oluştu, yenilebilecek kıvama geldi. Ağustosun 20'si gibi sağlıklı şekilde toplayıp tüketebilecek duruma gelecek."

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Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor - Resim: 7

KİLOSU 400 TL'DEN SATILIYOR

Türkiye'de henüz çok fazla bilinmeyen aronya meyvesi, yüksek piyasa değeriyle de dikkat çekiyor.

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Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor - Resim: 8

Üretici, ürünleri hem dalından taze olarak hem de doğal güneşte kurutulmuş şekilde vakumlu ambalajlarla tüketicilere ulaştırmayı planlıyor.

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Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor - Resim: 9

Ayrıca bahçeye gelen ziyaretçilerin meyveyi dalından toplamasına da imkan sunmayı hedefliyor.

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Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor - Resim: 10

"İLK ETAPTA TANITIM ÖNEMLİ OLACAK"

Aronyanın henüz geniş kitleler tarafından tanınmadığını söyleyen Gül, ilk dönemde en büyük hedeflerinin meyveyi vatandaşlara tanıtmak olduğunu ifade etti.

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Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor - Resim: 11

Sosyal medya üzerinden ürünün bilinirliğini artırmayı planladıklarını belirten üretici, bu sayede hem taze hem de kurutulmuş ürünleri daha fazla kişiye ulaştırmayı amaçlıyor.

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Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor - Resim: 12

İLK MAHSUL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İlk kez aronya üretimi yaptıklarını belirten Ergün Gül, vatandaşlara bu meyveyi araştırmaları çağrısında bulundu.

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Tarlada şifa deposu hasadı başladı: Kilosu 400 TL'den satılıyor - Resim: 13

Yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan aronyanın, özellikle sağlıklı beslenmeye ilgi duyan tüketicilerin dikkatini çekmesi beklenirken, Karapürçek'teki bahçede ilk hasadın ağustos ayının son günlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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