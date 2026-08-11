Tarlada kilosu 45 TL’ye düştü: Üretici dertli

ALIM KRİTERLERİ DEĞİŞTİ, ÜRÜNLERİN BİR BÖLÜMÜ DIŞARIDA KALDI

Üreticilerin yaşadığı sorun yalnızca fiyat düşüşüyle sınırlı kalmadı. Hasat sürecinde bazı firmaların alım kriterlerini ağırlaştırması ve elekleri kısması, daha önce satışa konu olabilen ürünlerin bir bölümünün alım dışında kalmasına neden oldu.