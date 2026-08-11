Gördes ve çevresinde yüzlerce çiftçinin aylar süren emeğin ardından hasadına başladığı kornişon salatalıkta sezon üreticinin beklentilerini karşılamadı. Birgün'ün haberine göre, sezon öncesinde kilogram fiyatının yaklaşık 60 TL olması beklenirken, piyasa 50 TL seviyesinden açıldı. İlerleyen günlerde ise fiyatlar 45 TL’ye kadar geriledi.
Tarlada kilosu 45 TL’ye düştü: Üretici dertli
Gördes’te aylarca emek vererek kornişon salatalık yetiştiren üretici, sezon başında beklediği fiyatı bulamadı. Kilogram fiyatı 60 TL’den 45 TL seviyesine kadar gerilerken bazı firmaların alımı durdurmasıyla tarladaki ürününü satamayan çiftçi çözüm beklemeye başladı.Kaynak: Diğer
Fiyat düşüşünün yanı sıra bazı firmaların alımı durdurması, hasada gelen ürününü satmak isteyen üreticiyi daha da zor durumda bıraktı.
60 TL BEKLEYEN ÜRETİCİ 45 TL İLE KARŞILAŞTI
Kornişon salatalık üreticileri sezon öncesinde kilogram başına yaklaşık 60 TL fiyat beklentisine girdi. Ancak alımların 50 TL seviyesinden başlamasının ardından fiyatlar daha da geriledi.
Hasadın ilerleyen döneminde alım fiyatlarının 45 TL seviyelerine kadar düşmesi, gübre, ilaç, sulama ve işçilik gibi maliyetleri artan üreticilerin gelir beklentisini olumsuz etkiledi.
ALIM KRİTERLERİ DEĞİŞTİ, ÜRÜNLERİN BİR BÖLÜMÜ DIŞARIDA KALDI
Üreticilerin yaşadığı sorun yalnızca fiyat düşüşüyle sınırlı kalmadı. Hasat sürecinde bazı firmaların alım kriterlerini ağırlaştırması ve elekleri kısması, daha önce satışa konu olabilen ürünlerin bir bölümünün alım dışında kalmasına neden oldu.
Çiftçiler bir yandan hasat çalışmalarını sürdürürken diğer yandan ürünlerini hangi fiyattan ve hangi koşullarda satabileceklerini takip etmeye başladı.
BAZI FİRMALAR ALIMI DURDURDU
Kornişon salatalık üreticisinden gelen en önemli sorunlardan biri de bazı firmaların ürün alımını durdurması oldu.
Tarlasında hasada hazır ürün bulunan çiftçiler, mahsullerini satacak alıcı bulmakta güçlük çekiyor.
Kornişon salatalığın uzun süre beklemeye uygun olmaması nedeniyle hasadın gecikmesi, ürünün kalitesinin ve ekonomik değerinin düşmesine yol açabiliyor.
Bu durum, aylar boyunca ekim, bakım ve sulama yapan üreticinin zarar etme riskini artırıyor.
ÇİFTÇİ ÇÖZÜM BEKLİYOR
Gübre, tarımsal ilaç, sulama ve özellikle hasat dönemindeki işçilik giderlerinin yükselmesi, üreticinin maliyetlerini artırırken 45 TL’ye kadar gerileyen alım fiyatları gelir hesaplarını değiştirdi.
Üreticiler, tarladaki ürünlerinin tamamının alıcı bulmasını ve fiyatların sezon başındaki beklentilere yaklaşmasını istiyor.
Gördes’te kornişon salatalık üreticileri, piyasadaki belirsizliğin giderilmesini, alımların yeniden başlamasını ve tarlada bekleyen ürünlerin değerinde satılabilmesi için çözüm bulunmasını bekliyor.