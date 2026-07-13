Yeniçağ Gazetesi
13 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi Tarlada kilosu 24 TL’ye kadar çıktı: Hasat başladı, talep yoğun

Tarlada kilosu 24 TL’ye kadar çıktı: Hasat başladı, talep yoğun

Hatay’ın Amik Ovası’nda yetiştirilen ve tadı ile öne çıkan kavunun hasadı başladı. İlk ürünler, tarlada kalitesine göre kilosu 22-24 TL’den alıcı buldu.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tarlada kilosu 24 TL’ye kadar çıktı: Hasat başladı, talep yoğun - Resim: 1

BİN DEKARLIK ALANDA ÜRETİM

Bereketli Amik Ovası’nda yaklaşık bin dekarlık alanda yetiştirilen kavunlar, işçiler tarafından toplanarak kasalara yerleştiriliyor ve kamyonlarla Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

1 7
Tarlada kilosu 24 TL’ye kadar çıktı: Hasat başladı, talep yoğun - Resim: 2

VERİM YÜKSEK, HASAT GECİKTİ

Üretici Ahmet Urak, bu yıl verimden memnun olduklarını belirterek, dekar başına 3 ila 5 ton ürün elde edildiğini söyledi.

2 7
Tarlada kilosu 24 TL’ye kadar çıktı: Hasat başladı, talep yoğun - Resim: 3

Aşırı yağışlar nedeniyle hasadın 15-20 gün geciktiğini ifade eden Urak, buna rağmen kavunun kalitesinin ve aromasıyla öne çıktığını vurguladı.

3 7
Tarlada kilosu 24 TL’ye kadar çıktı: Hasat başladı, talep yoğun - Resim: 4

LEZZETİYLE FARK YARATIYOR

Tüccar Hasan Bağlar ise ürünün özellikle lezzetiyle diğerlerinden ayrıldığını belirtti.

4 7
Tarlada kilosu 24 TL’ye kadar çıktı: Hasat başladı, talep yoğun - Resim: 5

Rekoltede yağışlara bağlı olarak bir miktar düşüş yaşandığını aktaran Bağlar, fiyatların geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyledi.

5 7
Tarlada kilosu 24 TL’ye kadar çıktı: Hasat başladı, talep yoğun - Resim: 6

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Başta İstanbul olmak üzere birçok ile gönderilen kavunlarda, nakliye, işçilik ve vergi maliyetleri nedeniyle fiyatın arttığı belirtilirken, üreticilerin mevcut fiyatlardan memnun olduğu ifade edildi.

6 7
Tarlada kilosu 24 TL’ye kadar çıktı: Hasat başladı, talep yoğun - Resim: 7

Tüccar Hasan Bağlar ise ürünleri başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her yerine gönderdiklerini belirterek, fiyatının da geçen yıl oranla iyi olduğunu söyledi. Bağlar, “Kırıkhan kavunu dediğiniz zaman lezzetiyle diğer kavunlardan ayrışır. Yağışlar nedeniyle yaşanan 15-20 gün gecikme, rekoltede biraz düşüşe neden oldu. Normalde dekar başına 6 tona kadar çıkıyordu ama bu sefer 3-5 ton ürün alındı. Tarla fiyatımız 22 ile 24 TL arasıdır. İstanbul’a gidince 12 -13 TL kasa, işçilik, vergi maliyetleri ekleniyor. Çiftçi fiyatlardan memnun" diye konuştu.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro