Tarlada kilosu 24 TL’ye kadar çıktı: Hasat başladı, talep yoğun

BİN DEKARLIK ALANDA ÜRETİM
Bereketli Amik Ovası’nda yaklaşık bin dekarlık alanda yetiştirilen kavunlar, işçiler tarafından toplanarak kasalara yerleştiriliyor ve kamyonlarla Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
BİN DEKARLIK ALANDA ÜRETİM
Bereketli Amik Ovası’nda yaklaşık bin dekarlık alanda yetiştirilen kavunlar, işçiler tarafından toplanarak kasalara yerleştiriliyor ve kamyonlarla Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
VERİM YÜKSEK, HASAT GECİKTİ
Üretici Ahmet Urak, bu yıl verimden memnun olduklarını belirterek, dekar başına 3 ila 5 ton ürün elde edildiğini söyledi.
Aşırı yağışlar nedeniyle hasadın 15-20 gün geciktiğini ifade eden Urak, buna rağmen kavunun kalitesinin ve aromasıyla öne çıktığını vurguladı.
LEZZETİYLE FARK YARATIYOR
Tüccar Hasan Bağlar ise ürünün özellikle lezzetiyle diğerlerinden ayrıldığını belirtti.
Rekoltede yağışlara bağlı olarak bir miktar düşüş yaşandığını aktaran Bağlar, fiyatların geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyledi.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR
Başta İstanbul olmak üzere birçok ile gönderilen kavunlarda, nakliye, işçilik ve vergi maliyetleri nedeniyle fiyatın arttığı belirtilirken, üreticilerin mevcut fiyatlardan memnun olduğu ifade edildi.
Tüccar Hasan Bağlar ise ürünleri başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her yerine gönderdiklerini belirterek, fiyatının da geçen yıl oranla iyi olduğunu söyledi. Bağlar, “Kırıkhan kavunu dediğiniz zaman lezzetiyle diğer kavunlardan ayrışır. Yağışlar nedeniyle yaşanan 15-20 gün gecikme, rekoltede biraz düşüşe neden oldu. Normalde dekar başına 6 tona kadar çıkıyordu ama bu sefer 3-5 ton ürün alındı. Tarla fiyatımız 22 ile 24 TL arasıdır. İstanbul’a gidince 12 -13 TL kasa, işçilik, vergi maliyetleri ekleniyor. Çiftçi fiyatlardan memnun" diye konuştu.