Kahramanmaraş'ta Şubat ve Mart aylarında ekimi gerçekleştirilen önemli tarım ürünlerinden birinde hasat heyecanı başladı. Kent genelinde biçerdöverler tarlalara girerken, bu yıl elde edilen sonuçlar üreticinin yüzünü güldürmedi.
Tarlada kilosu 14 TL'den satılıyor: Çiftçinin hasat mesaisi başladı
Kahramanmaraş'ta binlerce dönüm arazide hasat dönemi başladı. Ancak üreticiler tarlaya beklediği gibi giremedi. Yağışların ardından sıcaklıkların hızla yükselmesi verimi olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde kaybın yüzde 30'a kadar ulaştığı belirtildi.Kaynak: İHA
Özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yoğun şekilde gerçekleştirilen üretimde hava koşulları belirleyici oldu. Yağışların fazla olması ve hemen ardından sıcaklıkların hızla yükselmesi, ürünün gelişim dönemini olumsuz etkiledi.
Üreticiler geçen yıllara kıyasla ciddi bir verim kaybıyla karşı karşıya kaldı.
VERİM KAYBI YÜZDE 30'A ULAŞTI
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, kentte devam eden hasat çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu yıl rekoltenin beklenen seviyenin altında kaldığını söyledi.
Yaşanan kaybın bazı bölgelerde yüzde 20 ila 30 seviyelerine ulaştığını belirten Çetinkaya, çiftçinin bu nedenle hasat dönemine buruk girdiğini ifade etti.
Çetinkaya, "Verim, rekolte yağışlardan kaynaklı biraz düşük. Bu da çiftçimizin buruk bir hasat etmesine neden oluyor. Hasat son hızla devam ediyor ama dediğimiz gibi Kahramanmaraş'ta şu an için verimler her yıla göre yüzde 30 civarında, yüzde 20 civarında bir verim kaybı yaşanıyor" dedi.
28 BİN DÖNÜM ALANDA EKİLİYOR
Söz konusu ürünün özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde geniş bir üretim alanına sahip olduğunu belirten Çetinkaya, iki bölgede yaklaşık 28 bin dönümlük ekili alan bulunduğunu söyledi.
Hasadın bazı bölgelerde beklenenden erken başladığını aktaran Çetinkaya, hava koşullarındaki ani değişimin ürünün gelişimini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
"Hasat bazı bölgelerde erken geldi" diyen Çetinkaya, "Soğukların, yağışların bitmesinin hemen arkasından sıcakların bastırması ürünlerimizin verimini olumsuz etkiledi. Bu nedenle verim kaybı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
TARLADAKİ ÜRÜN BELLİ OLDU
Kahramanmaraş'ta üreticinin hasadına başladığı ürünün mısır olduğu belirtildi.
Kentte Şubat ve Mart aylarında birinci ürün olarak ekilen mısırda biçerdöverler tarlalara girerken, özellikle dane doldurma döneminde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen yıllara göre daha düşük verim elde edildi.
DÖNÜMDEN 1 TONUN ÜZERİNDE ÜRÜN ALINIYOR
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, bölgedeki mısır tarlalarında dönüm başına ortalama 1 ton 100 kilogram ile 1 ton 200 kilogram arasında ürün alındığını açıkladı.
Çetinkaya ayrıca mısırın serbest piyasadaki fiyatının yaklaşık 14 lira seviyesinde seyrettiğini belirtti.
Hasadı yapılan mısırların önemli bölümünün tüccarlara gönderildiği, buradan da özellikle hayvan ve tavuk yemi üretiminde değerlendirildiği ifade edildi.
"ÖNCEKİ YILA GÖRE VERİM BİRAZ ZAYIF"
Üretici Mustafa Kuzugüden de geçen yıla kıyasla mısırdaki verimin düştüğünü söyledi.
Kuzugüden, "Önceki yıla göre mısırlarımızda verim biraz zayıf. Yağmurların bol olması nedeniyle mısır verimlerimiz zayıf bu yıl. Ürünlerimiz tüccarlara gidiyor, oralardan daha sonra hayvan yemi olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ta mısır hasadı sürerken üreticiler, hava koşullarının yol açtığı yüzde 20 ila 30 seviyelerindeki verim kaybı nedeniyle sezonu geçen yıllara göre daha düşük rekolteyle tamamlamaya hazırlanıyor.