Tarlada kilosu 14 TL'den satılıyor: Çiftçinin hasat mesaisi başladı

Çetinkaya, "Verim, rekolte yağışlardan kaynaklı biraz düşük. Bu da çiftçimizin buruk bir hasat etmesine neden oluyor. Hasat son hızla devam ediyor ama dediğimiz gibi Kahramanmaraş'ta şu an için verimler her yıla göre yüzde 30 civarında, yüzde 20 civarında bir verim kaybı yaşanıyor" dedi.