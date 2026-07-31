Bazı tarım ürünleri vardır ki hasat dönemi geldiğinde adeta kapış kapış satılır. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlayan hareketlilik de tam olarak bunu gösteriyor. Doğallığı ve farklı kullanım alanlarıyla dikkat çeken ürün, daha tarladayken alıcı buluyor.
Tarlada hasat başladı: Kilosu 50 liradan kapanıyor, kapış kapış gidiyor
Manisa'da başlayan hasat, kısa sürede bölgenin en çok konuşulan tarımsal hareketlerinden biri haline geldi. Doğal yöntemlerle yetiştirilen bu ürün, yoğun talep görüyor. Üreticiler ise siparişlere yetişebilmek için belirli günlerde hasat yapıyor.Kaynak: İHA
Üreticilerin büyük özenle yetiştirdiği bu ürün, sabahın erken saatlerinde toplanarak hiç bekletilmeden paketleniyor. Özellikle yaz aylarında artan taleple birlikte hem bireysel hem de toplu alımlar dikkat çekiyor.
HASAT SABAHIN İLK IŞIKLARINDA BAŞLIYOR
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde doğal yöntemlerle yetiştirilen acurların hasadı başladı. Günlük olarak toplanan taze acurlar özenle paketlenerek hem perakende hem de toptan satış için tüketicilere ulaştırılıyor.
Mahallede üreticilik yapan Harun Hasırcı, ürünlerin sabah erken saatlerde tarladan toplandığını ve tazeliğini kaybetmeden müşterilere teslim edildiğini söyledi. Hasırcı, haftada iki ya da üç gün hasat yaptıklarını belirterek ürünlerin bekletilmeden satışa sunulduğunu ifade etti.
EN ÇOK TURŞU İÇİN TERCİH EDİLİYOR
Hasırcı, acura özellikle turşu yapmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi. Bunun yanında düğün ve sünnet organizasyonları için de toplu sipariş aldıklarını belirten üretici, yaz döneminde taleplerin önemli ölçüde arttığını söyledi.
Salatalık grubunda yer alan acurun yalnızca turşuluk olarak değil, farklı şekillerde de tüketildiğini belirten Hasırcı, ürünün rendelenerek yoğurtla cacık yapımında kullanıldığını, dilimlenip hafif tuzlanarak da sofralarda yer aldığını ifade etti.
KİLOSU 50 TL!
Doğal yöntemlerle yetiştirilen acurlara ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan Harun Hasırcı, ürünün kalitesinin tüketiciler tarafından beğenildiğini söyledi. Hasırcı, tarladan günlük olarak toplanan acurların kilogram fiyatının 50 lira olduğunu belirterek yoğun talebe rağmen tazelikten ödün vermeden satışlarını sürdürdüklerini kaydetti.