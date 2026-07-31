Tarlada hasat başladı: Kilosu 50 liradan kapanıyor, kapış kapış gidiyor

Bazı tarım ürünleri vardır ki hasat dönemi geldiğinde adeta kapış kapış satılır. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlayan hareketlilik de tam olarak bunu gösteriyor. Doğallığı ve farklı kullanım alanlarıyla dikkat çeken ürün, daha tarladayken alıcı buluyor.