Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun

Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun

Coğrafi işaretli bal kabağının hasat mesaisi başladı. Yaklaşık 6 aylık üretim sürecinin ardından toplanan kabaklar, yurt içi ve yurt dışına gönderilirken tatlıdan çorbaya kadar birçok üründe kullanılıyor.

Kaynak: İHA
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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 1

Türkiye’de bal kabağıyla özdeşleşen Sakarya’da üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri tarlalarda hasat çalışmalarına başladı.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 2

Kentin tarımsal kimliğinde önemli bir yere sahip olan coğrafi işaretli ürün, yetiştirildiği tarlalardan depolara, oradan da farklı lezzetlerin hazırlandığı mutfaklara uzanan bir süreçten geçiyor.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 3

Bal kabağının üretim aşaması, Sakarya Ovası’nın verimli arazilerine uygun tohumların ekilmesiyle başlıyor.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 4

Yaklaşık altı ay süren yetiştirme döneminde gelişimini tamamlayan kabaklar, hasat zamanı geldiğinde tarlada tek tek kesiliyor.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 5

Ardından traktörlerin römorklarına yerleştirilen ürünler, hasat sonrası işlemler için tarlada bırakılıyor.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 6

Kabakların kabuklarının ve iç dokularının istenen kıvama gelmesi amacıyla güneş altında bir süre bekletilmesinin ardından toplama işlemi tamamlanıyor.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 7

Depolara ulaştırılan ürünler, burada özelliklerine göre gruplandırılarak muhafazaya alınıyor.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 8

Bölgede “beyaz elmas” adıyla da anılan tescilli bal kabağı, yalnızca kabak tatlısının değil; çorba, lokum, marmelat ve reçel gibi farklı ürünlerin de temel malzemeleri arasında bulunuyor.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 9

Türkiye’deki çeşitli şehirlere ve yabancı ülkelere gönderilen Sakarya bal kabağı, aroması ve lezzetiyle pazarlarda yer bulurken bölge ekonomisine de katkıda bulunuyor.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 10

Bal kabağı üretiminin bölgedeki dağılımını ve sezonun seyrini değerlendiren çiftçi İslam Aksoy, Sakarya’da ekimin ağırlıklı olarak Akyazı ve Erenler ilçelerinde yapıldığını belirtti.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 11

Bölgenin toprak yapısı ve hava koşullarının bu ürünün yetiştirilmesine elverişli olduğunu söyleyen Aksoy, ekim çalışmalarının mart ayının son haftasında başladığını ve nisan sonuna kadar sürdüğünü aktardı.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 12

Hasat döneminin eylül ayının son günlerinde başlayıp ekim ayı boyunca devam ettiğini kaydeden Aksoy, üreticinin tarlada sattığı kabağın fiyatının 10-15 lira arasında değiştiğini, perakende satışlarda ise fiyatın yaklaşık 30 lira olduğunu ifade etti.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 13

Geçen sezonun kurak geçmesine karşılık bu yıl daha fazla alanda ekim yapıldığını belirten Aksoy, rekoltenin kuraklıktan yüzde 40 oranında etkilendiğini söyledi.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 14

Ürünün dağıtımının yalnızca Sakarya’yla sınırlı olmadığını vurgulayan Aksoy, “Türkiye’nin diğer illerinin yanı sıra diğer ülkelere de gönderim yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 15

Yeni hasatla birlikte restoran mutfaklarında da hazırlıklar başladı. Sakaryalı restoran işletmecisi Musa Kocaoğlu, bu yılın ürünlerini işletmesine getirdiklerini ve kabak tatlısı sezonunu açtıklarını belirtti.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 16

Kabak tatlısını işletmelerinde “elmas” olarak isimlendirdiklerini söyleyen Kocaoğlu, Sakarya’nın coğrafi işaretli yöresel lezzetleri arasında bulunan bu tatlının hazırlanışını anlattı.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 17

İlk aşamada kabakların dilimlenerek bir gün dinlendirildiğini aktaran Kocaoğlu, daha sonra tencereye alınan dilimlerin üzerine şeker serpildiğini söyledi

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 18

Kabaklar suyunu bıraktıktan sonra ilk suyun döküldüğünü ve pişirme işlemine geçildiğini belirtti.

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Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun - Resim: 19

Tatlının lezzetinin kabağın içine iyice nüfuz etmesi için pişirme ve dinlendirme aşamalarının uzun tutulduğunu ifade eden Kocaoğlu, ürünleri birer saatlik aralıklarla üç gün boyunca pişirdiklerini, sonrasında ise dört gün dinlenmeye bıraktıklarını kaydetti.

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