Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun

Tatlının lezzetinin kabağın içine iyice nüfuz etmesi için pişirme ve dinlendirme aşamalarının uzun tutulduğunu ifade eden Kocaoğlu, ürünleri birer saatlik aralıklarla üç gün boyunca pişirdiklerini, sonrasında ise dört gün dinlenmeye bıraktıklarını kaydetti.