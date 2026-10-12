Türkiye’de bal kabağıyla özdeşleşen Sakarya’da üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri tarlalarda hasat çalışmalarına başladı.
Tarlada fiyatı 10 lira: Bir ile özgü ürüne talep yoğun
Coğrafi işaretli bal kabağının hasat mesaisi başladı. Yaklaşık 6 aylık üretim sürecinin ardından toplanan kabaklar, yurt içi ve yurt dışına gönderilirken tatlıdan çorbaya kadar birçok üründe kullanılıyor.Kaynak: İHA
Kentin tarımsal kimliğinde önemli bir yere sahip olan coğrafi işaretli ürün, yetiştirildiği tarlalardan depolara, oradan da farklı lezzetlerin hazırlandığı mutfaklara uzanan bir süreçten geçiyor.
Bal kabağının üretim aşaması, Sakarya Ovası’nın verimli arazilerine uygun tohumların ekilmesiyle başlıyor.
Yaklaşık altı ay süren yetiştirme döneminde gelişimini tamamlayan kabaklar, hasat zamanı geldiğinde tarlada tek tek kesiliyor.
Ardından traktörlerin römorklarına yerleştirilen ürünler, hasat sonrası işlemler için tarlada bırakılıyor.
Kabakların kabuklarının ve iç dokularının istenen kıvama gelmesi amacıyla güneş altında bir süre bekletilmesinin ardından toplama işlemi tamamlanıyor.
Depolara ulaştırılan ürünler, burada özelliklerine göre gruplandırılarak muhafazaya alınıyor.
Bölgede “beyaz elmas” adıyla da anılan tescilli bal kabağı, yalnızca kabak tatlısının değil; çorba, lokum, marmelat ve reçel gibi farklı ürünlerin de temel malzemeleri arasında bulunuyor.
Türkiye’deki çeşitli şehirlere ve yabancı ülkelere gönderilen Sakarya bal kabağı, aroması ve lezzetiyle pazarlarda yer bulurken bölge ekonomisine de katkıda bulunuyor.
Bal kabağı üretiminin bölgedeki dağılımını ve sezonun seyrini değerlendiren çiftçi İslam Aksoy, Sakarya’da ekimin ağırlıklı olarak Akyazı ve Erenler ilçelerinde yapıldığını belirtti.
Bölgenin toprak yapısı ve hava koşullarının bu ürünün yetiştirilmesine elverişli olduğunu söyleyen Aksoy, ekim çalışmalarının mart ayının son haftasında başladığını ve nisan sonuna kadar sürdüğünü aktardı.
Hasat döneminin eylül ayının son günlerinde başlayıp ekim ayı boyunca devam ettiğini kaydeden Aksoy, üreticinin tarlada sattığı kabağın fiyatının 10-15 lira arasında değiştiğini, perakende satışlarda ise fiyatın yaklaşık 30 lira olduğunu ifade etti.
Geçen sezonun kurak geçmesine karşılık bu yıl daha fazla alanda ekim yapıldığını belirten Aksoy, rekoltenin kuraklıktan yüzde 40 oranında etkilendiğini söyledi.
Ürünün dağıtımının yalnızca Sakarya’yla sınırlı olmadığını vurgulayan Aksoy, “Türkiye’nin diğer illerinin yanı sıra diğer ülkelere de gönderim yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeni hasatla birlikte restoran mutfaklarında da hazırlıklar başladı. Sakaryalı restoran işletmecisi Musa Kocaoğlu, bu yılın ürünlerini işletmesine getirdiklerini ve kabak tatlısı sezonunu açtıklarını belirtti.
Kabak tatlısını işletmelerinde “elmas” olarak isimlendirdiklerini söyleyen Kocaoğlu, Sakarya’nın coğrafi işaretli yöresel lezzetleri arasında bulunan bu tatlının hazırlanışını anlattı.
İlk aşamada kabakların dilimlenerek bir gün dinlendirildiğini aktaran Kocaoğlu, daha sonra tencereye alınan dilimlerin üzerine şeker serpildiğini söyledi
Kabaklar suyunu bıraktıktan sonra ilk suyun döküldüğünü ve pişirme işlemine geçildiğini belirtti.
Tatlının lezzetinin kabağın içine iyice nüfuz etmesi için pişirme ve dinlendirme aşamalarının uzun tutulduğunu ifade eden Kocaoğlu, ürünleri birer saatlik aralıklarla üç gün boyunca pişirdiklerini, sonrasında ise dört gün dinlenmeye bıraktıklarını kaydetti.