Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu

Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu

Antalya’da hasadı yaklaşık bir ay gecikmeli başlayan üründe üreticinin yüzü bu yıl gülmedi. Rekolte yüzde 75 düşerken, tarlada yaklaşık 50 liradan çıkan ürün pazarda 80 liraya kadar alıcı buluyor. Ağaçlarda azalan ürünün bu yıl daha iri olması ise dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 1

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nde yetiştirilen Bursa siyah incirinde hasat başladı.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 2

Yaklaşık 800 metre rakımlı mahallede geçen yıl 13 Ağustos'ta başlayan hasat, bu yıl hava şartları nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak başladı.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 3

Ancak üreticinin bu sezon karşı karşıya kaldığı en büyük sorun yalnızca hasadın gecikmesi olmadı.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 4

Bursa siyah incirinde rekolte yaklaşık yüzde 75 düştü.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 5

REKOLTE YÜZDE 75 DÜŞTÜ

İncir üreticisi Mesut Şanlı, geçen yıla göre rekoltede ciddi düşüş yaşandığını söyledi.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 6

Şanlı, “Geçen yıla göre rekoltemizde yüzde 75 düşüş oldu” dedi.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 7

Rekolte kaybının temel nedeninin yaz aylarında yaşanan hava şartları olduğunu belirten Şanlı, yağan yağmurların erkek incirlerin erken çıkıp dökülmesine neden olduğunu ifade etti.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 8

Şanlı, ağaçtaki koruğun yaklaşık 15-20 gün sonra oluştuğunu ve erkek incirin zamanında aşılama imkanının da olmadığını söyledi.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 9

Bu durumun incirlerin bir kısmının dökülmesine ve rekoltede ciddi düşüş yaşanmasına neden olduğu belirtildi.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 10

HASAT BİR AY GECİKTİ

Hava şartları nedeniyle hasadın yaklaşık bir ay geciktiğini belirten Şanlı, geçen yıl 13 Ağustos'ta başlayan hasadın bu yıl daha geç başladığını söyledi.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 11

Ağaçlardaki incirlerin seyrek olması ise meyvelerin daha iri olmasını sağladı.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 12

Üretici Şanlı, bir incirin ağırlığının 100-150 grama kadar çıktığını belirterek, ürünlerin hem iri hem de tadı ve aromasının yüksek olduğunu ifade etti.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 13

TARLADA 50, PAZARDA 80 LİRA

Rekoltedeki büyük düşüşe rağmen üreticinin beklediği fiyat oluşmadı.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 14

İncirin sebze hallerinde yaklaşık 50 liradan işlem gördüğünü belirten Şanlı, pazarda ise ürünün 70-80 liraya müşteri bulduğunu söyledi.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 15

Şanlı, fiyatın beklentilerinin altında kaldığını ve bu yıl ihracatın olmamasının piyasayı olumsuz etkilediğini ifade etti.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 16

“Şu anda sebze hallerinde yaklaşık 50 liradan işlem görüyor. Pazarda ise 70-80 liraya müşteri buluyor” diyen Şanlı, ihracatın olmamasının fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirtti.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 17

KİMYASAL MADDE VE GÜBRE KULLANILMIYOR

Ürünlü Mahallesi'nde yetiştirilen incirlerin doğal yöntemlerle üretildiğini vurgulayan Şanlı, ürünlerde kesinlikle kimyasal madde ve gübre kullanılmadığını söyledi.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 18

Şanlı, bu nedenle incirlerin doğal ve kaliteli olduğunu ifade etti.

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Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu - Resim: 19

Üreticiler, yüzde 75'lik rekolte kaybı ve düşük fiyatlar nedeniyle sezonu buruk geçirirken, bu yıl yetişen Bursa siyah incirlerinin iri olması, tadı ve aromasının yüksek olması ise teselli oldu.

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