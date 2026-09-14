Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nde yetiştirilen Bursa siyah incirinde hasat başladı.
Tarlada 50 lira pazarda 80 liradan satılıyor: Düşük rekolte fiyatı vurdu
Antalya’da hasadı yaklaşık bir ay gecikmeli başlayan üründe üreticinin yüzü bu yıl gülmedi. Rekolte yüzde 75 düşerken, tarlada yaklaşık 50 liradan çıkan ürün pazarda 80 liraya kadar alıcı buluyor. Ağaçlarda azalan ürünün bu yıl daha iri olması ise dikkat çekiyor.Kaynak: İHA
Yaklaşık 800 metre rakımlı mahallede geçen yıl 13 Ağustos'ta başlayan hasat, bu yıl hava şartları nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak başladı.
Ancak üreticinin bu sezon karşı karşıya kaldığı en büyük sorun yalnızca hasadın gecikmesi olmadı.
Bursa siyah incirinde rekolte yaklaşık yüzde 75 düştü.
REKOLTE YÜZDE 75 DÜŞTÜ
İncir üreticisi Mesut Şanlı, geçen yıla göre rekoltede ciddi düşüş yaşandığını söyledi.
Şanlı, “Geçen yıla göre rekoltemizde yüzde 75 düşüş oldu” dedi.
Rekolte kaybının temel nedeninin yaz aylarında yaşanan hava şartları olduğunu belirten Şanlı, yağan yağmurların erkek incirlerin erken çıkıp dökülmesine neden olduğunu ifade etti.
Şanlı, ağaçtaki koruğun yaklaşık 15-20 gün sonra oluştuğunu ve erkek incirin zamanında aşılama imkanının da olmadığını söyledi.
Bu durumun incirlerin bir kısmının dökülmesine ve rekoltede ciddi düşüş yaşanmasına neden olduğu belirtildi.
HASAT BİR AY GECİKTİ
Hava şartları nedeniyle hasadın yaklaşık bir ay geciktiğini belirten Şanlı, geçen yıl 13 Ağustos'ta başlayan hasadın bu yıl daha geç başladığını söyledi.
Ağaçlardaki incirlerin seyrek olması ise meyvelerin daha iri olmasını sağladı.
Üretici Şanlı, bir incirin ağırlığının 100-150 grama kadar çıktığını belirterek, ürünlerin hem iri hem de tadı ve aromasının yüksek olduğunu ifade etti.
TARLADA 50, PAZARDA 80 LİRA
Rekoltedeki büyük düşüşe rağmen üreticinin beklediği fiyat oluşmadı.
İncirin sebze hallerinde yaklaşık 50 liradan işlem gördüğünü belirten Şanlı, pazarda ise ürünün 70-80 liraya müşteri bulduğunu söyledi.
Şanlı, fiyatın beklentilerinin altında kaldığını ve bu yıl ihracatın olmamasının piyasayı olumsuz etkilediğini ifade etti.
“Şu anda sebze hallerinde yaklaşık 50 liradan işlem görüyor. Pazarda ise 70-80 liraya müşteri buluyor” diyen Şanlı, ihracatın olmamasının fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirtti.
KİMYASAL MADDE VE GÜBRE KULLANILMIYOR
Ürünlü Mahallesi'nde yetiştirilen incirlerin doğal yöntemlerle üretildiğini vurgulayan Şanlı, ürünlerde kesinlikle kimyasal madde ve gübre kullanılmadığını söyledi.
Şanlı, bu nedenle incirlerin doğal ve kaliteli olduğunu ifade etti.
Üreticiler, yüzde 75'lik rekolte kaybı ve düşük fiyatlar nedeniyle sezonu buruk geçirirken, bu yıl yetişen Bursa siyah incirlerinin iri olması, tadı ve aromasının yüksek olması ise teselli oldu.