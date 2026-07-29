Tarlada 4 liraya düştü: 'Malımız yine tarlada kalmasın' alarmı: İşçiler hasada başladı

Borcak Köyü Üreticisi Recep Apak: "Osmaneli’nde karpuzlarımız oldu, tadı ve aroması çok güzel. Ürünleri İzmit, Adapazarı, İstanbul, Ankara ve İzmir’e gönderiyoruz. Fiyatlar geçen sene 8 TL ile başlayıp 2 TL’ye kadar düşmüştü. Bu sene ise 15 TL’den açılış yaptı ancak şu anda 5 TL ve 4 TL’ye kadar geriledi."