Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2022 yılında tescillenen coğrafi işaretli Osmaneli karpuzu, ilçenin en önemli üretim merkezlerinden Medetli köyü başta olmak üzere tüm tarlalarda toplanmaya devam ediyor.
Tarlada 4 liraya düştü: 'Malımız yine tarlada kalmasın' alarmı: İşçiler hasada başladı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik işçilerin tarlalarda döktüğü alın teriyle toplanan karpuzlar Türkiye'nin dört bir yanındaki metropollere gönderilirken üreticiler ise tarladaki sert fiyat düşüşlerinden dertli. 15 TL'den başlayan kilosunun 4 TL'ye kadar gerilemesi çiftçiyi korkutuyor.Kaynak: İHA
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerden bölgeye akın eden mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda karpuz kırımı ve yüklemesi yapıyor.
Tüccarlar tarafından tarlada satın alınan karpuzlar, kamyonlara yüklenerek başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adapazarı, İzmit ve Düzce olmak üzere birçok kentteki pazar, manav ve marketlerde tüketiciyle buluşturuluyor.
Mikroklima Avantajı: Bilecik genelindeki toplam 62 bin 176 tonluk karpuz üretiminin 44 bin 520 tonluk büyük kısmını tek başına üstlenen Osmaneli, sahip olduğu özel mikroklima iklim özellikleri sayesinde bölgenin en önemli karpuz yetiştiriciliği merkezi konumunda yer alıyor.
"15 Liradan Başladı, 4 Liraya Kadar Düştü"
Mevsimin ilk döneminde iyi fiyatlarla açılış yapan karpuz pazarında fiyatlar hızla çakıldı. Üreticiler tarladaki fiyat düşüşünü ve geçen sene yaşanan çileleri şu sözlerle aktardı:
Borcak Köyü Üreticisi Recep Apak: "Osmaneli’nde karpuzlarımız oldu, tadı ve aroması çok güzel. Ürünleri İzmit, Adapazarı, İstanbul, Ankara ve İzmir’e gönderiyoruz. Fiyatlar geçen sene 8 TL ile başlayıp 2 TL’ye kadar düşmüştü. Bu sene ise 15 TL’den açılış yaptı ancak şu anda 5 TL ve 4 TL’ye kadar geriledi."
Selçik Köyü Üreticisi Mustafa Ercan: "Geçen sene 10 TL’den başlayıp 2 TL ve 1 TL’ye kadar düşmüştü; mal en sonunda tarlada kalıp meyve suyuna gitti. Bu sene de satış 15 TL’den başladı ama çok hızlı bir şekilde düştü. Şu anda tarladaki fiyat 4 TL seviyesinde."