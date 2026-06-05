Yeniçağ Gazetesi
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Tarık Mengüç’e ev sahibinden ikinci şok

"Şak Şuka" şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, Kağıthane’deki evi yüzünden mülk sahibiyle davalık oldu. İlk açtığı tahliye davası süre aşımı nedeniyle reddedilen ev sahibi, bu kez de sanatçının evi alıcılara göstermeyerek satışı engellediği gerekçesiyle yeni bir yasal süreç başlattı.

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Tarık Mengüç’e ev sahibinden ikinci şok - Resim: 1

Roman müziğinin popüler sanatçılarından Tarık Mengüç, mülk sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi, Kağıthane sınırları içinde bulunan konutun tahliye edilmesi talebiyle ünlü şarkıcıya karşı yasal süreç başlattı.

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Tarık Mengüç’e ev sahibinden ikinci şok - Resim: 2

"Şak Şuka" adlı hit parçasıyla tanınan Mengüç, bu defa müzik kariyeriyle değil, kiraladığı evin sahibiyle yaşadığı hukuki anlaşmazlıkla adından söz ettirdi.

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Tarık Mengüç’e ev sahibinden ikinci şok - Resim: 3

Milliyet gazetesinden Neslihan Keskin'in aktardığı bilgilere göre; mülk sahibi Muzaffer Ö., kiracısı olan Tarık Mengüç’ün ikamet ettiği Kağıthane'deki daireyi satmayı planladığını öne sürerek, "ihtiyaç sebebiyle tahliye" istemiyle dava açtı.

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Tarık Mengüç’e ev sahibinden ikinci şok - Resim: 4

Yapılan yargılama sonucunda Sulh Hukuk Mahkemesi, Muzaffer Ö. tarafından açılan davayı, yasal olarak belirlenen süreler içinde açılmadığı gerekçesiyle reddetti.

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Tarık Mengüç’e ev sahibinden ikinci şok - Resim: 5

Bu kararın ardından Muzaffer Ö., şikayetini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) ulaştırarak hukuki mücadelesini sürdürdü.

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Tarık Mengüç’e ev sahibinden ikinci şok - Resim: 6

Üst mahkemenin incelemesi henüz sonuçlanmamışken, ev sahibi Muzaffer Ö. yeni bir hamle daha yaptı.

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Tarık Mengüç’e ev sahibinden ikinci şok - Resim: 7

Sanatçının evi taliplere gezdirmediğini ve bu durumun satış sürecini engellediğini iddia eden mülk sahibi, bu kez de Mengüç’e karşı "taşınmazın satılması amacıyla potansiyel alıcılara gösterilmesine izin verilmesi" yönünde yeni bir dava açtı.

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Kaynak: Diğer
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