Tarık Mengüç’e ev sahibinden ikinci şok

Sanatçının evi taliplere gezdirmediğini ve bu durumun satış sürecini engellediğini iddia eden mülk sahibi, bu kez de Mengüç’e karşı "taşınmazın satılması amacıyla potansiyel alıcılara gösterilmesine izin verilmesi" yönünde yeni bir dava açtı.