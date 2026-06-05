Roman müziğinin popüler sanatçılarından Tarık Mengüç, mülk sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi, Kağıthane sınırları içinde bulunan konutun tahliye edilmesi talebiyle ünlü şarkıcıya karşı yasal süreç başlattı.
Tarık Mengüç’e ev sahibinden ikinci şok
"Şak Şuka" şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, Kağıthane’deki evi yüzünden mülk sahibiyle davalık oldu. İlk açtığı tahliye davası süre aşımı nedeniyle reddedilen ev sahibi, bu kez de sanatçının evi alıcılara göstermeyerek satışı engellediği gerekçesiyle yeni bir yasal süreç başlattı.
"Şak Şuka" adlı hit parçasıyla tanınan Mengüç, bu defa müzik kariyeriyle değil, kiraladığı evin sahibiyle yaşadığı hukuki anlaşmazlıkla adından söz ettirdi.
Milliyet gazetesinden Neslihan Keskin'in aktardığı bilgilere göre; mülk sahibi Muzaffer Ö., kiracısı olan Tarık Mengüç’ün ikamet ettiği Kağıthane'deki daireyi satmayı planladığını öne sürerek, "ihtiyaç sebebiyle tahliye" istemiyle dava açtı.
Yapılan yargılama sonucunda Sulh Hukuk Mahkemesi, Muzaffer Ö. tarafından açılan davayı, yasal olarak belirlenen süreler içinde açılmadığı gerekçesiyle reddetti.
Bu kararın ardından Muzaffer Ö., şikayetini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) ulaştırarak hukuki mücadelesini sürdürdü.
Üst mahkemenin incelemesi henüz sonuçlanmamışken, ev sahibi Muzaffer Ö. yeni bir hamle daha yaptı.
Sanatçının evi taliplere gezdirmediğini ve bu durumun satış sürecini engellediğini iddia eden mülk sahibi, bu kez de Mengüç’e karşı "taşınmazın satılması amacıyla potansiyel alıcılara gösterilmesine izin verilmesi" yönünde yeni bir dava açtı.