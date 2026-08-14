Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı: Apar topar ameliyata alındı, bağırsağında kitle tespit edildi

GÖZLER PATOLOJİ SONUCUNDA

Ameliyatın ardından Mengüç ailesi şimdi patoloji sonucunu bekliyor. Sonucun yaklaşık iki hafta içerisinde belli olmasının beklendiğini ifade eden Mengüç’ün eşi, “Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda ‘temiz’ haberini almak” dedi.

Mengüç’ün eşi, sanatçının geçmişte yaptığı iyiliklerin ve insanlara uzattığı yardım elinin kendilerine bu süreçte güç verdiğini de dile getirdi.