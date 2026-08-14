Şarkıcı Tarık Mengüç’ün sağlık durumuyla ilgili sevenlerini endişelendiren bir gelişme yaşandı. Karın bölgesindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran Mengüç’ün yapılan tetkiklerinde bağırsağında kitle tespit edildiği ve ameliyata alındığı açıklandı.
Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı: Apar topar ameliyata alındı, bağırsağında kitle tespit edildi
Şarkıcı Tarık Mengüç, apandisit şüphesiyle başvurduğu hastanede bağırsağında kitle tespit edilmesinin ardından ameliyat oldu. Mengüç’ün eşi patoloji sonucunun yaklaşık iki hafta içinde beklendiğini açıkladı.Kaynak: Diğer
Mengüç’ün eşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastaneye ilk başvurduklarında apandisitten şüphelendiklerini ancak tetkiklerin ardından farklı bir tabloyla karşılaştıklarını belirtti.
“BAĞIRSAKTA BİR KİTLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”
Yaşadıkları süreci anlatan Mengüç’ün eşi, “Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin aslında bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.
Tespit edilen kitlenin ardından Mengüç’ün ameliyata alındığı ve gerekli müdahalenin gerçekleştirildiği belirtildi.
GÖZLER PATOLOJİ SONUCUNDA
Ameliyatın ardından Mengüç ailesi şimdi patoloji sonucunu bekliyor. Sonucun yaklaşık iki hafta içerisinde belli olmasının beklendiğini ifade eden Mengüç’ün eşi, “Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda ‘temiz’ haberini almak” dedi.
Mengüç’ün eşi, sanatçının geçmişte yaptığı iyiliklerin ve insanlara uzattığı yardım elinin kendilerine bu süreçte güç verdiğini de dile getirdi.
TARIK MENGÜÇ’TEN HASTANE ODASINDAN MESAJ
Eşinin açıklamasının ardından Tarık Mengüç de hastane odasından bir video paylaşarak sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Kendisini arayan ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür eden Mengüç, şu anda dinlendiğini belirterek, “Beni merak etmeyin, iyiyim ve dinleniyorum. Diliyorum ki bundan sonraki süreçte gelecek sonuçlar da güzel olsun” dedi.
Sevenlerinden dualarını ve iyi dileklerini eksik etmemelerini isteyen Mengüç, en kısa zamanda yeniden görüşmeyi umduğunu söyledi.