OLAYLAR

1111 - V. Heinrich, Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giydi.

1204 - Dördüncü Haçlı Seferi'nde Kostantinopolis'in yağmalanması.

1517 - Son Memlük sultanı II. Tomanbay, I. Selim tarafından Kahire'de idam edildi.

1796 - ABD'ye ilk kez bir fil Hindistan'dan getirildi.

1839 - El Salvador bağımsızlığını ilan etti.

1849 - Macaristan, cumhuriyet rejimine geçti.

1870 - Metropolitan Sanat Müzesi, New York'ta kuruldu.

1909 - Osmanlı İmparatorluğu'nda 31 Mart Olayı meydana geldi.

1919 - Amritsar katliamı: Büyük Britanya askerî birlikleri, Amritsar'da (Hindistan) 379 silahsız göstericiyi öldürdü.

1921 - İspanya Komünist İşçi Partisi kuruldu.

1933 - Yüksek Mühendislik Mektebi'ni (İstanbul Teknik Üniversitesi) bitiren Sabiha ve Melek Hanımlar, Türkiye'nin ilk kadın mühendisleri oldu. İki kadın mühendis, kur'a sonucu Ankara ve Bursa Nafıa İdaresi'ne (Bayındırlık Bakanlığı) atandı.

1941 - SSCB, Japonya ile saldırmazlık paktı imzaladı.

1945 - Nazi Almanyası askerî birlikleri, 1000'den fazla politik ve askeri mahkûmu öldürdü.

1945 - SSCB ve Bulgaristan Krallığı kuvvetleri, Viyana'yı ele geçirdi.

1949 - Türk Kadınlar Birliği, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün Onursal Başkanlığında kuruldu.

1970 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini basan 12 silahlı sağ görüşlü, asteğmen doktor Necdet Güçlü'yü öldürdü.

1970 - Uzay mekiği Apollo 13, yerden 321.860 km yüksekte olduğu sırada oksijen tanklarından bir tanesi infilak etti. Uzay ekibi başarıyla dünyaya döndü.

1975 - Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta dört Hristiyan Falanjiste karşılık, 27 Filistinlinin öldürülmesiyle Lübnan İç Savaşı başladı.

1982 - Türkiye'de eski bakanlardan Hilmi İşgüzar, Yüce Divan'da 9 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi.

1985 - Arnavutluk'ta yönetime Enver Hoca'dan sonra Ramiz Alia geldi.

1987 - Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Aziz Nesin, Prof. Dr. Rona Aybay, Panayot Abacı ve Oğuz Aral, Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneği'ni kurdu.

1987 - Portekiz ve Çin, Makao'nun 1999 yılında Çin HC'ye iadesine ilişkin bir anlaşma imzaladı.

1994 - Kamuoyunda "RTÜK Yasası" diye bilinen Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Mülga 3984 Sayılı Kanun Meclis'de kabul edildi.

1994 - Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın partisinin grup toplantısında, "RP'nin iktidara gelmek için sert mi yumuşak mı, kanlı mı yoksa tatlı mı olacak, buna 60 milyon karar verecek" ifadesini kullanması tepkilere yol açtı.

1998 - PKK'nın iki numaralı kişisi Şemdin Sakık ile kardeşi Arif Sakık, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

DOĞUMLAR

1506 - Pierre Favre, Savoie asıllı Katolik din adamı - Cizvitler'in tarikatının kurucularından (ö. 1546)

1519 - Catherine de' Medici, Fransa Kraliçesi (ö. 1589)

1570 - Guy Fawkes, İngiliz isyancı asker (ö. 1606)

1743 - Thomas Jefferson, Amerikalı siyasetçi, yazar ve ABD'nin 3. Başkanı (ö. 1826)

1764 - Laurent de Gouvion Saint-Cyr, Fransa mareşali ve Marki (ö. 1830)

1771 - Richard Trevithick, İngiliz mucit ve maden mühendisi (ö. 1833)

1808 - Antonio Meucci, İtalyan mucit (ö. 1889)

1825 - Thomas D'Arcy McGee, Kanadalı yazar (ö. 1868)

1851 - William Quan Judge, Amerikalı teozof (ö. 1896)

1860 - James Ensor, Belçikalı ressam (ö. 1949)

1885 - Pieter Sjoerds Gerbrandy, Hollandalı devlet adamı (ö. 1961)

1901 - Jacques Lacan, Fransız psikiyatrist (ö. 1981)

1904 - Yves Congar, 20. yüzyılın en önemli Roma Katolik ilahiyatçılarından biri olduğu düşünülmektedir (ö. 1995)

1906 - Samuel Beckett, İrlandalı yazar, eleştirmen, şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1989)

1914 - Orhan Veli, Türk şair (ö. 1950)

1919 - Howard Keel, Amerikalı oyuncu (ö. 2004)

1920 - Roberto Calvi, İtalyan bankacı (ö. 1982)

1923 - Don Adams, Amerikalı oyuncu ve komedyen (ö. 2005)

1930 - Sergiu Nicolaescu, Rumen yönetmen ve siyasetçi (ö. 2013)

1931 - Aram Gülyüz, Türk yönetmen, yapımcı ve senarist (ö. 2018)

1939 - Ekrem Pakdemirli, Türk siyasetçi (ö. 2015)

1939 - Şemsi İnkaya, Türk oyuncu

1942 - Ataol Behramoğlu, Türk şair ve yazar

1942 - Aykut Edibali, Türk siyasetçi, yazar ve Millet Partisi Genel Başkanı (ö. 2022)

1944 - Bill Gross, Amerikalı mali yönetici ve yazar

1950 - Ron Perlman, Yahudi asıllı Amerikalı seslendirme sanatçısı ve oyuncu

1953 - Brigitte Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi

1955 - Safet Sušić, Boşnak futbolcu

1963 - Garry Kasparov, Rus satranç büyükustası ve Dünya Satranç Şampiyonu

1967 - Olga Tañón, Porto Rikolu şarkıcı

1968 - Jeanne Balibar, Fransız oyuncu ve şarkıcı

1972 - Qurban Qurbanov, Azeri futbolcu

1975 - Tatiana Navka, Rus buz patenci ve 2006 Kış Olimpiyatları şampiyonu

1976 - Jonathan Brandis, Amerikalı oyuncu (ö. 2003)

1978 - Carles Puyol, İspanyol eski futbolcu

1980 - Jana Cova, Çek porno yıldızı

1985 - Kerim Zengin, Türk eski futbolcu

1993 - Marius Bear, İsviçreli şarkıcı

1995 - Yosuke Akiyama, Japon futbolcu

1999 - Alessandro Bastoni, İtalyan millî futbolcu

ÖLÜMLER

796 - Diyakoz Paul, Benediktin keşişi, yazman ve Lombardlar tarihçisi (d. 720'ler)

814 - Krum Han, Tuna Bulgar Devleti Hanı

989 - Bardas Fokas, Bizans İmparatorluğu'nun öne çıkan generali

1605 - Boris Godunov, Rus Çarı (d. 1551)

1635 - Maanoğlu Fahreddin, Osmanlı'ya isyan eden Dürzi emir (d. 1572)

1695 - Jean de La Fontaine, Fransız yazar (d. 1621)

1712 - Nâbi, Osmanlı Dîvân edebiyatı şâiri (d. 1642)

1794 - İmam Mansur, Çeçen ve Çerkes orduları komutanı (d. 1760)

1854 - José María Vargas, Venezuela devlet başkanı (d. 1786)

1904 - Stepan Makarov, Rus koramiral ve okyanus bilimci (d. 1849)

1904 - Vasili Vasilyeviç Veresçagin, Rus savaş sanatçı (d. 1842)

1918 - Lavr Georgiyeviç Kornilov, Rus Askeri İstihbarat mensubu (d. 1870)

1936 - Konstandinos Demercis, Yunan politikacı (d. 1936)

1941 - Annie Jump Cannon, Amerikalı astronom (d. 1863)

1942 - Henk Sneevliet, Hollandalı komünist (d. 1883)

1943 - Oskar Schlemmer, Alman ressam, heykeltıraş, tasarımcı ve Bauhaus okulu koreografı (d. 1888)

1945 - Ernst Cassirer, Alman filozofu (d. 1874)

1956 - Emil Nolde, Alman ressam ve baskı resim sanatçısı (d. 1867)

1962 - Hermann Muhs, Nazi Almanyası'nda kiliselerden sorumlu Devlet Bakanı ve sekreteri (d. 1894)

1966 - Abdüsselam Arif, Iraklı asker ve siyasetçi. 1963-1966 yılları arasında Irak cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. (d. 1921)

1966 - Carlo Carrà, İtalyan ressam (d. 1881)

1967 - Nicole Berger, Fransız oyuncu (d. 1934)

1975 - Larry Parks, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1914)

1975 - François Tombalbaye, diğer adıyla Ngarta Tombalbaye, Çad'ın ilk devlet başkanı olarak görev yapmış olan öğretmen ve sendika aktivisti (d. 1918)

1978 - Funmilayo Ransome-Kuti, Nijerya'da, kadın hakları savunucusu ve feminist (d. 1900)

1983 - Gerald Archibald "Gerry" Hitchens, İngiliz eski millî futbolcu (d. 1934)

1983 - Mercè Rodoreda i Gurguí, Katalan romancı (d. 1908)

1992 - Feza Gürsey, Türk fizikçi ve matematikçi (d. 1921)

1998 - Muhip Arcıman, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1916)

2000 - Giorgio Bassani, İtalyan yazar ve yayımcı (d. 1916)

2008 - Ignazio Fabra, İtalyan güreşçi (d. 1930)

2008 - John Archibald Wheeler, Amerikalı teorik fizikçi (d. 1911)

2014 - Ernesto Laclau, Arjantinli politik kuramcı sıklıkla, post-Marksist olarak tanınmaktadır (d. 1935)

2015 - Ronnie Carroll, Kuzey İrlandalı şarkıcı (d. 1934)

2015 - Eduardo Galeano, Uruguaylı gazeteci (d. 1940)

2015 - Günter Grass, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1927)

2017 - Georges Rol, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı Fransız piskopos (d. 1926)

2017 - Robert William Taylor ya da Bob Taylor, Amerikalı bilişimci ve bilgisayar mühendisi (d. 1932)

2018 - Arthur William Bell III, Amerikalı radyo sunucusu, gazeteci ve yazar (d. 1945)

2018 - Miloš Forman, Çekoslovak - Amerikalı film yönetmeni, senarist, oyuncu, akademisyen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (d. 1932)

2019 - Francisca Aguirre, İspanyol şair ve yazar (d. 1930)

2019 - Anthony Peter Buzan, İngiliz yazar, klinik psikolog ve yayımcı (d. 1942)

2019 - Wally Carr, Avustralyalı profesyonel boksör (d. 1954)

2019 - Mark Connolly, Amerikalı siyasetçi ve iş insanı (d. 1955)

2019 - Paul Greengard, Amerikalı nörolog (d. 1925)

2019 - Neus Català Pallejà, İspanyol eleştirmen, aktivist ve siyasetçi (d. 1915)

2019 - D. Babu Paul, Hint bürokrat ve yazar (d. 1941)

2020 - Baldiri Alavedra, İspanyol profesyonel orta saha futbolcusu (d. 1944)

2020 - Gil Bailey, Jamaikalı radyo yayıncısı ve DJ (d. 1936)

2020 - Juan Cotino, İspanyol iş insanı, bürokrat ve siyasetçi (d. 1950)

2020 - Ashok Desai, Hint siyasetçi ve hukukçu (d. 1943)

2020 - Jerry Givens, Amerikalı aktivist (d. 1952)

2020 - Ryo Kawasaki, Japon elektronik caz müzisyeni, orkestra şefi, besteci ve yazılım programcısı (d. 1947)

2020 - Thomas Kunz, Amerikalı biyolog (d. 1938)

2020 - Philippe Lécrivain, Fransız Cizvit rahip ve tarihçi (d. 1941)

2020 - Benjamin Levin, II. Dünya Savaşı sırasında Polonya kökenli Yahudi partizan (d. 1927)

2020 - Sarah Maldoror, Siyahi kökenli Fransız yazar, sinema ve tiyatro yönetmeni (d. 1929)

2020 - Patricia Millardet, Fransız kadın oyuncu (d. 1957)

2020 - Dennis G. Peters, Amerikalı analitik kimyager (d. 1937)

2020 - Avrohom Pinter, İngiliz haham (d. 1949)

2020 - John Rowlands, İngiliz futbolcu (d. 1947)

2020 - Zafer Sarfraz, Pakistanlı profesyonel kriketçi (d. 1969)

2020 - Bernard Stalter, Fransız girişimci ve politikacı (d. 1957)

2020 - Ann Sullivan, Amerikalı animatör (d. 1929)

2021 - Maqbul Ahmed, Bangladeşli din adamı, eğitimci ve siyasetçi (d. 1939)

2021 - Patricio Hacbang Alo, Filipinli Roma Katolik piskopos (d. 1939)

2021 - Cemal el-Kebindi, Kuveytli millî futbolcu (d. 1959)

2021 - Isi Leibler, Belçika doğumlu Avustralyalı-İsrailli uluslararası Yahudi aktivist ve yazar (d. 1934)

2021 - Jaime Mota de Farias, Brezilyalı Katolik piskopos (d. 1925)

2021 - Bernard Noël, Fransız yazar ve şair (d. 1930)

2021 - Ruth Roberta de Souza, Brezilyalı kadın basketbol oyuncusu (d. 1968)

2022 - Michel Bouquet, Fransız aktör (d. 1925)

2025 - Mario Vargas Llosa, Perulu yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1936)

2025 - Jean Marsh, İngiliz aktris ve yazar (d. 1934)

2025 - Dina Popova, Ukraynalı yönetici ve eğitimci (d. 1977)