Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, kaçıncı haftada? Maçın tarihi ve günü

Süper Lig’de 29. hafta sonrası zirve yarışında puan farkı azalırken, gözler şampiyonluk yolunu belirleyecek Galatasaray–Fenerbahçe derbisine çevrildi. Maçın tarihi, haftası ve saati ile alakalı detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, şampiyonluk yolunda kritik maçlara sahne oldu.

Cumartesi günü Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile berabere kalırken Fenerbahçe ise Kayserispor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Pazar günü ise Galatasaray, evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve üç takımın puan durumu netleşti.

3 TAKIMIN PUAN DURUMU

29. haftada üç takımın oynadığı maçların ardından Galatasaray 68, Fenerbahçe 66, Trabzonspor ise 64 puana ulaştı.
Gözler ise 31. haftada oynanacak derbiye çevrildi.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin programı da netleşmişti. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, sezonun en önemli maçlarından biri olarak gösteriliyor.

TARİHİ, HAFTASI VE SAATİ

Buna göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 31. haftada oynanacak dev mücadele, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma, Türkiye’de futbol yayıncılığı yapan beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Zorlu ve kritik derbi, sarı-kırmızılı ekibin evi olan Rams Park’ta oynanacak.

