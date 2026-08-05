Tarihin en verimli Audi’si geliyor: Hem de elektrikli

Audi tarafından paylaşılan teknik detaylara göre, 140 kW güç üreten motoru ve özel verimlilik donanımlarıyla A2 e-tron, WLTP standartlarında 100 kilometrede sadece 12,8 kWh enerji tüketiyor. Bu sarfiyat oranı, modeli Audi tarihinin en verimli otomobili konumuna yükseltiyor.