Alman otomotiv devi Audi, çeyrek asır önce yollarla buluşturduğu ikonik A2 serisini tamamen elektrikli altyapıyla yeniden gün yüzüne çıkarıyor.
Tarihin en verimli Audi’si geliyor: Hem de elektrikli
Audi'nin yeni giriş seviyesi elektrikli modeli Audi A2 e-tron, yüksek verimliliği, 649 kilometreye ulaşan menzili ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Alman üreticinin en düşük sürtünme katsayısına sahip kompakt aracı olan model, 38.200 avroluk başlangıç fiyatıyla sonbaharda yollara çıkacak.Kaynak: Haber Merkezi
Markanın elektrikli ürün gamındaki yeni giriş seviyesi temsilcisi Audi A2 e-tron; üstün enerji verimliliği, geniş menzil kapasitesi ve erişilebilir fiyat etiketiyle sonbahar döneminde kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Piyasaya sürüldüğü dönemde 100 kilometrede 5,9 litrelik yakıt sarfiyatıyla "dünyanın ilk dört kapılı üç litrelik otomobili" unvanını kazanan ilk jenerasyon A2, taşıdığı tasarruf odaklı yaklaşımı yeni nesil elektrikli güç aktarma organlarına devrediyor.
Audi tarafından paylaşılan teknik detaylara göre, 140 kW güç üreten motoru ve özel verimlilik donanımlarıyla A2 e-tron, WLTP standartlarında 100 kilometrede sadece 12,8 kWh enerji tüketiyor. Bu sarfiyat oranı, modeli Audi tarihinin en verimli otomobili konumuna yükseltiyor.
Sürtünme katsayısı 0,24 Cd olarak ölçülen araç, markanın kompakt segmentteki en aerodinamik modeli olma özelliğini taşıyor.
Aerodinamik yapıyı destekleyen aktif hava giriş donanımı; standart sürüşte ve yüksek süratlerde kapalı kalarak rüzgar direncini düşürürken, batarya ikmali esnasında veya yüksek sıcaklıklarda açılarak elektronik aksamın soğutulmasını sağlıyor.
Modelin 140 kW'lık varyantında 61 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya tercih ediliyor. Akıllı soğutma yönetimi sayesinde duvar tipi şarj cihazlarında (wallbox) yüzde 89,6 oranında verimlilik elde ediliyor.
Güç hücresinde uygulanan "cell-to-pack" mimarisi, gereksiz yapısal parçaları ortadan kaldırarak hem enerji yoğunluğunu artırıyor hem de iç mekanda ekstra kullanım alanı oluşturuyor.
Araçta sunulan çift yönlü şarj teknolojisi (V2L ve V2H) sayesinde otomobil, harici elektronik ekipmanlara veya ev sistemlerine elektrik enerjisi aktarabilen bir güç kaynağına dönüşüyor.
Audi A2 e-tron, farklı kullanıcı beklentilerine yönelik 125 kW, 140 kW, 170 kW ve 240 kW olmak üzere dört ayrı motor gücüyle üretilecek.
Aracın; 50 kWh, 58 kWh ve 79 kWh kapasiteli üç farklı batarya seçeneğiyle yollara çıkması öngörülüyor. En üst batarya paketine sahip versiyonun WLTP ölçümlerine göre 649 kilometreye varan bir sürüş menzili sunması bekleniyor.
Audi, A2 e-tron modelinin Almanya pazarındaki başlangıç fiyatını yaklaşık 38.200 avro olarak belirledi. 2026 yılının sonbahar mevsiminde satışa sunulacak araç, markanın portföyündeki en ekonomik elektrikli otomobil unvanını alacak.
Almanya'da 47.500 avrodan başlayan Q4 e-tron modeliyle kıyaslandığında A2 e-tron, kardeş modelinden yaklaşık 9.300 avro daha uygun bir fiyat etiketiyle tüketiciyle buluşacak.