Bilim insanları, Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki mağaralarda mumyalanmış çita kalıntıları buldu.

Araştırmacılar, kuzeydeki Arar kenti yakınlarındaki bir alanda yaptıkları kazılarda, 5 mağarada 130 yıl ile 1800 yıllık yedi mumyalanmış çita ile 54 çita kalıntısına ulaştı.

Araştırmacılar, yeni bulunan büyük kedi mumyalarının buruşmuş uzuvlara sahip olduğunu ve kurumuş bir kabuğu andırdığını belirtti.

EŞSİZ BİR GELİŞME

Çalışmanın yazarlarından Suudi Arabistan Ulusal Yaban Hayatı Merkezi'nden Ahmed Boug, bu bölgedeki çitalara ait bu kadar sağlam kanıtların ortaya çıkarılmasının "eşsiz" bir gelişme olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, mumyalanmış büyük kedilerde ilk kez genetik inceleme yapılabildiğini, kalıntıların günümüz Asya ve kuzeybatı Afrika çitalarına benzediğini vurguladı.

Daha önce Rusya'da bulunan kılıç dişli kaplan yavrusu gibi nadir örnekler dışında büyük memelilerin bu derece iyi korunmuş halde bulunmasının son derece ender olduğu kaydediliyor.

Bir dönem Afrika'nın büyük bölümü ile Asya'nın bazı kısımlarında yaşayan çitalar, günümüzde eski yaşam alanlarının yalnızca yüzde 9'unda varlık gösteriyor.

Öte yandan, uzmanlar, bulguların sadece çitaların değil, diğer nesli tükenmekte olan hayvanların da Arap Yarımadası'na yeniden yerleştirilmesi için umut verici olduğuna işaret ediyor.

Araştırmanın bulguları, Communications Earth and Environment dergisinde yayımlandı.