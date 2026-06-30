Tarihi çarşıdan yükselen dumanlar kenti kapladı: Yangın saniyeler içinde bitişik 4 dükkan sirayet etti

Kayıhan Çarşısı

Bursa’nın önemli çarşılarından biridir. Kadı sicillerine göre bu çarşının Selçuk Hatun tarafından

yapıldığı bilinmektedir. Demirci ve bıçakçıların bulunduğu çarşıdır. Bu dükkânlarda ocakların bulunmasından dolayı sık sık yangın çıkmıştır. Çevresinde Bıçakçılar ve Bursa'nın yerel lezzeti olan Bursa Döner Kebabı ve Pideli Köfte dükkânları yer alır.