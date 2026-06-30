Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tarihi çarşıdan yükselen dumanlar kenti kapladı: Yangın saniyeler içinde bitişik 4 dükkan sirayet etti

Tarihi çarşıdan yükselen dumanlar kenti kapladı: Yangın saniyeler içinde bitişik 4 dükkan sirayet etti

Bursa’nın tarihi simgelerinden Kayıhan Çarşısı’nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İkinci el mobilya satışı yapılan iki katlı tarihi bir iş yerinin üst katında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Kaynak: DHA
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Tarihi çarşıdan yükselen dumanlar kenti kapladı: Yangın saniyeler içinde bitişik 4 dükkan sirayet etti - Resim: 1

Bursa’da tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki bir dükkanda çıkan yangın, bitişiğindeki 4 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Tarihi çarşıdan yükselen dumanlar kenti kapladı: Yangın saniyeler içinde bitişik 4 dükkan sirayet etti - Resim: 2

Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesi Danış Sokak'ta bulunan tarihi Kayıhan Çarşısı'nda, ikinci el mobilya satan 2 katlı iş yerinin üst katında çıktı.

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Tarihi çarşıdan yükselen dumanlar kenti kapladı: Yangın saniyeler içinde bitişik 4 dükkan sirayet etti - Resim: 3

Alevler bir anda ahşap binayı sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Tarihi çarşıdan yükselen dumanlar kenti kapladı: Yangın saniyeler içinde bitişik 4 dükkan sirayet etti - Resim: 4

Yangın bitişikteki 4 dükkana daha sıçradı. Çevrede büyük panik yaşanırken; alevlerin sardığı dükkanlardaki esnaf, eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

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Tarihi çarşıdan yükselen dumanlar kenti kapladı: Yangın saniyeler içinde bitişik 4 dükkan sirayet etti - Resim: 5

Binalar da çökmeler de meydana gelirken, yoğun duman kentin birçok noktasından görülüyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Tarihi çarşıdan yükselen dumanlar kenti kapladı: Yangın saniyeler içinde bitişik 4 dükkan sirayet etti - Resim: 6
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Tarihi çarşıdan yükselen dumanlar kenti kapladı: Yangın saniyeler içinde bitişik 4 dükkan sirayet etti - Resim: 7
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Tarihi çarşıdan yükselen dumanlar kenti kapladı: Yangın saniyeler içinde bitişik 4 dükkan sirayet etti - Resim: 8

Kayıhan Çarşısı

Bursa’nın önemli çarşılarından biridir. Kadı sicillerine göre bu çarşının Selçuk Hatun tarafından

yapıldığı bilinmektedir. Demirci ve bıçakçıların bulunduğu çarşıdır. Bu dükkânlarda ocakların bulunmasından dolayı sık sık yangın çıkmıştır. Çevresinde Bıçakçılar ve Bursa'nın yerel lezzeti olan Bursa Döner Kebabı ve Pideli Köfte dükkânları yer alır.

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