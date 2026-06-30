Bursa’da tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki bir dükkanda çıkan yangın, bitişiğindeki 4 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Tarihi çarşıdan yükselen dumanlar kenti kapladı: Yangın saniyeler içinde bitişik 4 dükkan sirayet etti
Bursa’nın tarihi simgelerinden Kayıhan Çarşısı’nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İkinci el mobilya satışı yapılan iki katlı tarihi bir iş yerinin üst katında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.Kaynak: DHA
Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesi Danış Sokak'ta bulunan tarihi Kayıhan Çarşısı'nda, ikinci el mobilya satan 2 katlı iş yerinin üst katında çıktı.
Alevler bir anda ahşap binayı sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın bitişikteki 4 dükkana daha sıçradı. Çevrede büyük panik yaşanırken; alevlerin sardığı dükkanlardaki esnaf, eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
Binalar da çökmeler de meydana gelirken, yoğun duman kentin birçok noktasından görülüyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kayıhan Çarşısı
Bursa’nın önemli çarşılarından biridir. Kadı sicillerine göre bu çarşının Selçuk Hatun tarafından
yapıldığı bilinmektedir. Demirci ve bıçakçıların bulunduğu çarşıdır. Bu dükkânlarda ocakların bulunmasından dolayı sık sık yangın çıkmıştır. Çevresinde Bıçakçılar ve Bursa'nın yerel lezzeti olan Bursa Döner Kebabı ve Pideli Köfte dükkânları yer alır.