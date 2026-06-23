Tarihi alanda duygusal anlar: 57. Alay’ın kahramanlık mirası "Saygı Nöbeti" ile yaşatılıyor

Geleceğe yönelik vizyonlarını ve hedeflerini de aktaran Alan Başkanı Kaşdemir, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

Çanakkale Ruhunu Canlı Tutmak: "Amacımız buraya olan ilgiyi daha da artırmak ve Çanakkale ruhunu her daim taze, her daim canlı tutmak. Çok şükür bölgeye yönelik çok yoğun bir ziyaretçi akını ve artan bir talep var."

Milli Hedef: "Tarihi Alan Başkanlığı olarak büyük bir hayalimiz var: Bir gün gelecek ve Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımız mutlaka Çanakkale'yi, bu tarihi alanı ziyaret etmiş, bu havayı teneffüs etmiş olacak. Bu yolda bizlere büyük destek veren Milli Savunma Bakanlığımıza, Kolordu Komutanlığımıza, hükümetimize ve bölge halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü Çanakkale dendiği zaman herkes gönülden bir katkı sunmak istiyor."