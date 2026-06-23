2. Kolordu Komutanlığı’na bağlı askerler, dönemin askeri kıyafetleriyle tuttukları nöbetler ve törensel nöbet değişimleriyle ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşatıyor.
Tarihi alanda duygusal anlar: 57. Alay’ın kahramanlık mirası "Saygı Nöbeti" ile yaşatılıyor
Milli Savunma Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın ortak projesiyle, Çanakkale Destanı'nın sembolü olan 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Şehitler Abidesi’nde "Saygı Nöbeti" uygulaması başladı.Kaynak: İHA
Çanakkale Muharebeleri’nin en kahraman, en fedakar birliklerinden biri olan ve Yarbay Mustafa Kemal’in "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözüyle tarihe geçen 57. Piyade Alayı’nın aziz hatırası, tarihi topraklarda yeniden canlanıyor. Kahraman Mehmetçiğin mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan uygulama, tarihi alandaki manevi atmosferi zirveye taşıyor.
Proje kapsamında görevlendirilen 2. Kolordu Komutanlığı personeli, sıradan bir nöbet hizmetinin ötesinde tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyor:
O Günün Üniformaları: Askerler, 1915 yılındaki Çanakkale Savaşı dönemine ait aslına uygun askeri kıyafetler ve teçhizatlarla nöbet mevkilerinde yer alıyor.
Görkemli Nöbet Değişimi: Askerlerin görev yerlerine geliş gidişleri ve kendi aralarındaki nöbet değişimi ritüelleri, askeri disiplin ve estetiği bir arada sunarak ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
Uygulamanın tarihi alana kattığı derinliği paylaşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, projenin şimdiden büyük bir kabul gördüğünü belirterek şunları söyledi:
"Milli Savunma Bakanlığımızın talimatları ve Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanlığımızın bünyesinde oluşturulan 57’nci Alay Birliği, Çanakkale Tarihi Alan’da nöbet görevlerini icra etmeye başladılar.
Tarihi alan zaten manevi atmosferi çok yoğun, insanı kucaklayan ve adeta başka bir duygu dünyasına götüren bir yerdi. Şimdi askerlerimizin o günkü kıyafetlerle sergiledikleri nöbet vazifesi ve nöbet değişim törenleri, bu atmosferi daha da pekiştirdi. Buradaki ritüeller bütün ziyaretçilerimizi derinden etkiliyor ve duygusal bir atmosfere büründürüyor."
Geleceğe yönelik vizyonlarını ve hedeflerini de aktaran Alan Başkanı Kaşdemir, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
Çanakkale Ruhunu Canlı Tutmak: "Amacımız buraya olan ilgiyi daha da artırmak ve Çanakkale ruhunu her daim taze, her daim canlı tutmak. Çok şükür bölgeye yönelik çok yoğun bir ziyaretçi akını ve artan bir talep var."
Milli Hedef: "Tarihi Alan Başkanlığı olarak büyük bir hayalimiz var: Bir gün gelecek ve Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımız mutlaka Çanakkale'yi, bu tarihi alanı ziyaret etmiş, bu havayı teneffüs etmiş olacak. Bu yolda bizlere büyük destek veren Milli Savunma Bakanlığımıza, Kolordu Komutanlığımıza, hükümetimize ve bölge halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü Çanakkale dendiği zaman herkes gönülden bir katkı sunmak istiyor."
Tarihi alanda başlatılan bu anlamlı saygı nöbeti, Çanakkale cephesindeki sarsılmaz duruşun ve vatan sevgisinin görsel bir nişanesi olarak yıl boyunca ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.