Tarih bu anları konuşuyor: 2026'nın hafızalara kazınan en çarpıcı fotoğrafları

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran, siyasi sarsıntılardan doğa olaylarına ve insani hikayelere uzanan 2026'nın en çarpıcı sekiz fotoğrafı BBC tarafından belirlendi. Görsel hafızaya kazınan bu kareler, taşıdıkları derin anlamlar ve tarihe geçtikleri anlar ile dikkat çekiyor.

İşte 2026 yılına damgasını vuran o fotoğraflar ve hikayeleri:

1. Maduro ve Flores Çiftinin Yakalanma Anı

Ocak ayının hemen başında Venezuela'da yaşanan tarihi dönemeç, objektiflere çok konuşulan bir kareyle yansıdı. Bir dönemin en güçlü siyasi figürleri arasında yer alan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in, silahlı federal ajanlar eşliğinde kelepçeli olarak başlarını öne eğdikleri anlar, yılın en dikkat çekici fotoğraflarından biri oldu.