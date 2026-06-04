Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Tarih bu anları konuşuyor: 2026'nın hafızalara kazınan en çarpıcı fotoğrafları

Tarih bu anları konuşuyor: 2026'nın hafızalara kazınan en çarpıcı fotoğrafları

2026 yılının en çarpıcı fotoğrafları, küresel olayları ve duygusal anları gözler önüne seriyor. Ay'ın arka yüzü, yalnız maymun Punch ve dünya gündemine oturan tutuklamalar gibi 2026'nın en çarpıcı sekiz fotoğrafı, hafızalara kazınan derin hikayeleri ve güçlü anlamları taşıyor.

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Tarih bu anları konuşuyor: 2026'nın hafızalara kazınan en çarpıcı fotoğrafları - Resim: 1

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran, siyasi sarsıntılardan doğa olaylarına ve insani hikayelere uzanan 2026'nın en çarpıcı sekiz fotoğrafı BBC tarafından belirlendi. Görsel hafızaya kazınan bu kareler, taşıdıkları derin anlamlar ve tarihe geçtikleri anlar ile dikkat çekiyor.

İşte 2026 yılına damgasını vuran o fotoğraflar ve hikayeleri:

1. Maduro ve Flores Çiftinin Yakalanma Anı

Ocak ayının hemen başında Venezuela'da yaşanan tarihi dönemeç, objektiflere çok konuşulan bir kareyle yansıdı. Bir dönemin en güçlü siyasi figürleri arasında yer alan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in, silahlı federal ajanlar eşliğinde kelepçeli olarak başlarını öne eğdikleri anlar, yılın en dikkat çekici fotoğraflarından biri oldu.

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Tarih bu anları konuşuyor: 2026'nın hafızalara kazınan en çarpıcı fotoğrafları - Resim: 2

2. Ukrayna Cephesinde Dev Asker İllüzyonu

Ocak ayında Rusya ile süren savaşın ön cephelerinde kaydedilen bir görüntü, foto muhabirinin perspektif başarısını ortaya koydu. Bir Ukrayna askerinin, gökyüzüne doğru uçak formundaki bir keşif insansız hava aracını yakaladığı an aşağıdan çekildi. Kadrajda ölçek belirtecek başka bir nesne olmaması nedeniyle asker, uçan bir uçağı eliyle yakalayan bir dev gibi göründü.

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Tarih bu anları konuşuyor: 2026'nın hafızalara kazınan en çarpıcı fotoğrafları - Resim: 3

3. Eski Prens Andrew’un Karakola Götürülüşü

Şubat ayında Phil Noble tarafından çekilen fotoğraf, kısa sürede kültürel bellekte yer edindi. 2001-2011 yılları arasında Birleşik Krallık’ın ticaret temsilciliğini yürüttüğü döneme ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski prens Andrew Mountbatten-Windsor’ın, Norfolk’taki Aylsham karakolundan götürülürken yüzünde beliren şok ifadesi objektiflere yansıdı.

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Tarih bu anları konuşuyor: 2026'nın hafızalara kazınan en çarpıcı fotoğrafları - Resim: 4

4. Makak Yavrusu Punch ve Doldurulmuş Dostu

Japonya'nın Ichikawa kentindeki bir hayvanat bahçesinde şubat ayında çekilen kare, yılın en duygusal içeriklerinden biri oldu. Japon makak yavrusu Punch’ın, yanına koyulan doldurulmuş bir orangutanın büyük gözlerine sevgiyle baktığı anlar, izleyenleri derinden etkiledi.

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Tarih bu anları konuşuyor: 2026'nın hafızalara kazınan en çarpıcı fotoğrafları - Resim: 5

5. Suriye'de Göç Yolundaki Tedirgin Kedi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye hükümeti arasında varılan mutabakatın ardından, iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Kürt nüfusun memleketlerine dönüş yolculuğu başladı. Eşya yüklü bir kamyonun camından, kadraj dışındaki bir noktaya endişeyle bakan bir kedinin donakalmış görüntüsü, savaştan etkilenenlerin durumunu özetleyen bir sembol haline geldi.

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Tarih bu anları konuşuyor: 2026'nın hafızalara kazınan en çarpıcı fotoğrafları - Resim: 6

6. Sidney Limanı'nda Gökkuşağı Altında Yolculuk

Nisan ayında Avustralya'da doğanın sunduğu görsel şölen bir yatın rotasıyla birleşti. Bir yelkenlinin, North Head bölgesinin önünde yer alan Sidney Limanı'nı boydan boya kaplayan canlı bir gökkuşağı perdesine doğru süzüldüğü anlar başarıyla kaydedildi.

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Tarih bu anları konuşuyor: 2026'nın hafızalara kazınan en çarpıcı fotoğrafları - Resim: 7

7. Artemis II’den "Dünya'nın Batışı" Manzarası

NASA astronotu Christina Koch tarafından 6 Nisan'da Artemis II görevi esnasında çekilen fotoğraf, anında bir klasik haline geldi. Ay'ın çorak ve küllü yüzeyinin hemen ardında yavaşça batmakta olan savunmasız, ancak bir o kadar da canlı Dünya tasviri büyük beğeni topladı.

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Tarih bu anları konuşuyor: 2026'nın hafızalara kazınan en çarpıcı fotoğrafları - Resim: 8

8. Gazze Enkazı Ortasında Yükselen Yeşil Saha

İsrail ile iki yıldır devam eden şiddetli çatışmaların merkezindeki Gazze Şehri'nde havadan çekilen bir fotoğraf, çarpıcı bir kontrastı ortaya koydu. Tamamen yıkılmış beton binaların ve moloz yığınlarının tam ortasında yemyeşil duran bir futbol sahası, adeta bir tezat oluşturarak dikkatleri üzerine çekti.

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Kaynak: Diğer
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