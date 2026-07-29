Tapusunu oğluna devretti, evini kaybetti: 90 yaşındaki annenin dramı

Köye gelen icra görevlisi, Merdane Albayrak'a evi boşaltması için 10 gün süre verdi. Görevlinin kolluk kuvvetleri ve çilingir eşliğinde yeniden geleceğini söylemesi üzerine balkonuna çıkan yaşlı kadın, "Ben bu yaştan sonra nereye gideyim? 90 yaşındaki anneye bu yapılır mı?" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.