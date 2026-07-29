Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Merdane Albayrak, oğluyla yaşadığı tapu anlaşmazlığı nedeniyle yıllardır oturduğu evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Tapusunu oğluna devretti, evini kaybetti: 90 yaşındaki annenin dramı
Amasya'da yaşayan 90 yaşındaki Merdane Albayrak, tapusunu yıllar önce devrettiği oğlunun açtığı dava sonrası evinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İcra görevlisinin evi boşaltması için 10 gün süre verdiği yaşlı kadının feryadı yürek burktu.Kaynak: İHA
İddiaya göre, Alpaslan köyünde yaşayan Albayrak, yaklaşık 15 yıl önce evinin tapusunu Almanya'da yaşayan oğlu A.A.'ya devretti. Daha sonra taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tapuyu geri alamadığını öne süren yaşlı kadın, açılan dava sonucunda verilen mahkeme kararıyla tahliye süreciyle karşı karşıya kaldı.
Köye gelen icra görevlisi, Merdane Albayrak'a evi boşaltması için 10 gün süre verdi. Görevlinin kolluk kuvvetleri ve çilingir eşliğinde yeniden geleceğini söylemesi üzerine balkonuna çıkan yaşlı kadın, "Ben bu yaştan sonra nereye gideyim? 90 yaşındaki anneye bu yapılır mı?" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.
1991 yılında eşinden boşandığını ve iki katlı evin kendisine kaldığını anlatan Albayrak, yıllarını geçirdiği evden ayrılmak istemediğini söyledi.
Mahkeme kararının ardından gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı kadına, İstanbul'dan gelen kızları Dilber Yılmaz ile Zeynep Cesur destek verdi.
Kızları, annelerinin evsiz kalmasına izin vermeyeceklerini belirterek hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.
Öte yandan, haberde adı geçen oğlu A.A.'nın konuya ilişkin açıklama yapmayacağı öğrenildi.