Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor

Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor

Ticaret Bakanlığı’nın gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılığı önlemek amacıyla hayata geçireceği Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu kullanım tarihi ertelendi. Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Ekim 2026’dan itibaren elden nakit, klasik havale ve EFT ile yapılan tapu satışları kabul edilmeyecek.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 1

Gayrimenkul alım satımlarında ödeme sürecini değiştirecek yeni uygulama için tarih netleşti.

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 2

Ticaret Bakanlığı, tapu işlemlerinde kullanılacak Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu hale geleceği tarihi teknik altyapı çalışmaları nedeniyle erteledi.

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 3

Daha önce 1 Temmuz 2026 olarak açıklanan zorunluluk tarihi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili kurumların entegrasyon çalışmalarının tamamlanması amacıyla 1 Ekim 2026’ya çekildi.

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 4

ELDEN PARA VE KLASİK EFT DÖNEMİ BİTİYOR

Yeni sisteme göre 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren güvenli ödeme sistemi kullanılmadan gerçekleştirilen taşınmaz satışları tamamlanamayacak.

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 5

Bu tarihten sonra;

Elden nakit ödeme...

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 6

Kişisel banka hesapları üzerinden klasik havale...

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 7

Kişisel banka hesapları üzerinden EFT...

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 8

Güvenli ödeme sistemi dışında yapılan para transferleri tapuda satış işlemlerinin onaylanmasını engelleyecek.

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 9

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni uygulamada alıcı ve satıcı arasındaki ödeme süreci kontrollü şekilde yürütülecek.

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 10

Sistem şu şekilde işleyecek:

Alıcı, satış bedelini sistem tarafından oluşturulan bloke hesaba yatıracak.

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 11

Tapudaki resmi devir işlemi tamamlandıktan sonra para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 12

Satış gerçekleşmezse bloke edilen tutar alıcıya geri iade edilecek.

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 13

Bu yöntemle, gayrimenkul alım satımlarında sık yaşanan “Önce para mı gönderilecek, yoksa tapu mu devredilecek?” sorunlarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 14

AMAÇ DOLANDIRICILIĞI ÖNLEMEK

Güvenli Ödeme Sistemi ile birlikte tapu satışlarında yaşanan dolandırıcılık risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

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Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor - Resim: 15

Uygulamanın; sahte para kullanımını, ödeme yapıldığı halde tapunun devredilmemesi riskini, tapu devri yapıldığı halde satış bedelinin alınamaması durumlarını önlemeye yönelik olduğu belirtildi.

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