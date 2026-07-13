Gayrimenkul alım satımlarında ödeme sürecini değiştirecek yeni uygulama için tarih netleşti.
Tapuda yeni dönem başlıyor: Elden ödeme ve EFT ile satış dönemi sona eriyor
Ticaret Bakanlığı’nın gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılığı önlemek amacıyla hayata geçireceği Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu kullanım tarihi ertelendi. Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Ekim 2026’dan itibaren elden nakit, klasik havale ve EFT ile yapılan tapu satışları kabul edilmeyecek.Dilek Taşdemir
Ticaret Bakanlığı, tapu işlemlerinde kullanılacak Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu hale geleceği tarihi teknik altyapı çalışmaları nedeniyle erteledi.
Daha önce 1 Temmuz 2026 olarak açıklanan zorunluluk tarihi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili kurumların entegrasyon çalışmalarının tamamlanması amacıyla 1 Ekim 2026’ya çekildi.
ELDEN PARA VE KLASİK EFT DÖNEMİ BİTİYOR
Yeni sisteme göre 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren güvenli ödeme sistemi kullanılmadan gerçekleştirilen taşınmaz satışları tamamlanamayacak.
Bu tarihten sonra;
Elden nakit ödeme...
Kişisel banka hesapları üzerinden klasik havale...
Kişisel banka hesapları üzerinden EFT...
Güvenli ödeme sistemi dışında yapılan para transferleri tapuda satış işlemlerinin onaylanmasını engelleyecek.
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?
Yeni uygulamada alıcı ve satıcı arasındaki ödeme süreci kontrollü şekilde yürütülecek.
Sistem şu şekilde işleyecek:
Alıcı, satış bedelini sistem tarafından oluşturulan bloke hesaba yatıracak.
Tapudaki resmi devir işlemi tamamlandıktan sonra para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.
Satış gerçekleşmezse bloke edilen tutar alıcıya geri iade edilecek.
Bu yöntemle, gayrimenkul alım satımlarında sık yaşanan “Önce para mı gönderilecek, yoksa tapu mu devredilecek?” sorunlarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.
AMAÇ DOLANDIRICILIĞI ÖNLEMEK
Güvenli Ödeme Sistemi ile birlikte tapu satışlarında yaşanan dolandırıcılık risklerinin azaltılması amaçlanıyor.
Uygulamanın; sahte para kullanımını, ödeme yapıldığı halde tapunun devredilmemesi riskini, tapu devri yapıldığı halde satış bedelinin alınamaması durumlarını önlemeye yönelik olduğu belirtildi.